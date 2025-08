Hier fliegt der Bundesrat mit «SUI007» nach Washington

39 Prozent Steuern für die tüchtige erfolgreiche Schweiz ist doch besser als 93%. Für die Ukraine hat die Schweiz bereits über 10 Milliarden Franken versprochen und die Hälfte bereits bezahlt. Das Geld muss weg. Wenn die Schweiz verspricht 500 Milliarden oder das Doppelte innert kurzer Zeit in den USA zu investieren, dann wird Präsident Donald Trump sich entgegenkommen. Unter dem Strich dürfte das aber ein schlechtes Geschäft werden, wir haben mehr Ausgaben, als Einsparungen. Aber das lässt sich ja sicher als Supper-Leistung unserer Regierung feiern. Die 1889 Seiten EU-Abkommen, davon spricht niemand, wir sind nun von drohenden Zöllen abgelenkt vom Thema. Nur weiter so, es kommt alles Gut.

Mit wem will man sich dort treffen? Die US Behörden haben nichts zusagen. Alles hängt von Trump ab. Es ist wie bei Kaiser Nero: Daumen nach oben oder runter

Unsere 7 Zwerge in Bern haben wohl vergessen was Diplomatie ist und bedeutet. Alle wissen oder sollten wissen wie dieser Präsident in Washington D.C. tickt. Trotzdem geht unsere KKS zu ihm obwohl sie keinen Draht zu ihm gefunden hat und mit ihrer Art auch kaum einen finden wird. Da braucht es eine Person mit absoluter Diplomatie und Wirtschafts-Fachkenntnissen. Schade, dass Sie die CH mit solchen banalen Fehlentscheiden an die Wand fahren

robbingwood0815 Das Auftreten ist tatsächlich enorm wichtig! Hat sich jemand darum bemüht, welche Farben Trump bei einer Frau liebt? Schuhe mit welchen Absätzen usw.. Parmelin müsste endlich Kontaktlinsen erhalten, er darf in einer solchen Mission nicht als lieber Opa daher kommen, welche Kleidung, Kravatte u.a.. Nb. Olaf Scholz (ex-Bundeskanzler) scheiterte nicht zuletzt an seinem Hampelmann-Gang bis er hinter dem Mikrophon war. Ein Staatsmann läuft anders.

Simpel

Zuerst wollte der BR nicht in die USA fliegen, um Nachverhandlungen einzuleiten, am nächsten Donnerstag den üblichen Sitzungsturnus vollziehen, bis dahin wohl ja nichts zu machen, was fürs Land förderlich wäre und jetzt diese Kehrtwendung.

Da wird die Wirtschaft wohl Einfluss genommen haben, um diese Reise in die Wege zu leiten und zu agieren, wie auch immer; so kann angenommen werden.

Sicher ist nur: Was für eine Führungsschwäche des Gesamtbundesrates.