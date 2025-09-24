  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rede vor der UNO Keller-Sutter warnt vor autokratischen Tendenzen

SDA

24.9.2025 - 19:14

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter warnte vor der UNO-Generalversammlung vor autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter warnte vor der UNO-Generalversammlung vor autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.
Bild: sda

In ihrer Rede an der 80. UNO-Generalversammlung in New York hat Karin Keller-Sutter zur Aufrechterhaltung des Multilateralismus aufgerufen. Sie warnte vor wachsenden autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.09.2025, 19:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Karin Keller-Sutter hat hat in ihrer Rede vor der UNO zur Aufrechterhaltung des Multilateralismus aufgerufen.
  • Sie warnte vor wachsenden autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.
  • Keller-Sutter setzte sich in diesem Zusammenhang für Genf als erstes operatives Zentrum der Vereinten Nationen ein.
Mehr anzeigen

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen erlebe die Welt eine Epoche extremer politischer und wirtschaftlicher Umbrüche, sagte Keller Sutter. Autokratische Tendenzen verstärkten sich und der freie Handel sei auf die Probe gestellt.

Es tobten zu viele Kriege, die Menschen in unerträgliches Leid stürzten, sagte die Bundespräsidentin weiter. Ein gerechter und dauerhafter Frieden scheine im Nahen Osten wie auch in der Ukraine immer noch ausser Reichweite.

Was seien all die Errungenschaften der Zivilisation wert, wenn sie nicht konkret zur Freiheit, Sicherheit und zum Wohlstand beitrügen, wenn ihre Vorteile für die Menschen im Alltag nicht spürbar würden?, fragte Keller-Sutter.

Unverzichtbare Zusammenarbeit

Letztlich laufe das Völkerrecht, einschliesslich der Charta der Vereinten Nationen, Gefahr, zur Makulatur zu werden, mahnte sie. Die internationalen Organisationen und die UNO seien unverzichtbar für das friedliche Zusammenleben und für den wirtschaftlichen Wohlstand.

Ohne sie könnten Herausforderungen wie Migration, Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung nicht bewältigt werden, so Keller-Sutter weiter. Auch für die weltweite Finanzstabilität sei die internationale Ordnung unerlässlich.

Jede starke internationale Organisation brauche starke Mitglieder. Stärke sei aber nicht mit Grösse oder militärischer Macht zu verwechseln. «Ich meine Staaten, die in der Lage sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein freies und sicheres Leben zu ermöglichen und dass sie sich frei äussern können», sagte Keller-Sutter.

Keller-Sutter setzte sich in diesem Zusammenhang für Genf als erstes operatives Zentrum der Vereinten Nationen ein. Die internationalen Institutionen dort verfügten über grosse Expertise in zahlreichen Bereichen, die für die Zukunft entscheidend seien. Genf sei ein einzigartiges Ökosystem, um gemeinsam nachzudenken, zu diskutieren und zu handeln.

Bilaterale Treffen

Am Rande der UNO-Generalversammlung habe Bundespräsidentin Keller-Sutter mit Staats- und Regierungschefs bilaterale Fragen und globale Herausforderungen erörtert, teilte ihr Finanzdepartement mit. Sie sei unter anderem zusammen mit UNO-Generalsekretär António Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen.

Noch geplant sei ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian.

Mehr zum Thema

Wutrede vor der UNO-Vollversammlung. Trump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Wutrede vor der UNO-VollversammlungTrump verhöhnt Europa und zieht über die Schweiz her

Der grosse Wutreden-Faktencheck. Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt

Der grosse Wutreden-FaktencheckTrump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt

Wegen Vaterschaftsklagen. Blauhelmsoldaten im Visier – doch die UNO ist machtlos

Wegen VaterschaftsklagenBlauhelmsoldaten im Visier – doch die UNO ist machtlos

Meistgelesen

Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Trumps Rat an Schwangere: Bei Schmerzen einfach durchhalten
Auftakt zur Europa League: Mit dieser Startelf läuft der FC Basel in Freiburg auf
Anwältin soll Liebes-Aus vertuscht haben – Freispruch
«Trump tobt wie ein Kind, das kein Spielzeug bekommen hat»