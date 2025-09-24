Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter warnte vor der UNO-Generalversammlung vor autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik. Bild: sda

In ihrer Rede an der 80. UNO-Generalversammlung in New York hat Karin Keller-Sutter zur Aufrechterhaltung des Multilateralismus aufgerufen. Sie warnte vor wachsenden autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karin Keller-Sutter hat hat in ihrer Rede vor der UNO zur Aufrechterhaltung des Multilateralismus aufgerufen.

Sie warnte vor wachsenden autokratischen Tendenzen in der Weltpolitik.

Keller-Sutter setzte sich in diesem Zusammenhang für Genf als erstes operatives Zentrum der Vereinten Nationen ein. Mehr anzeigen

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen erlebe die Welt eine Epoche extremer politischer und wirtschaftlicher Umbrüche, sagte Keller Sutter. Autokratische Tendenzen verstärkten sich und der freie Handel sei auf die Probe gestellt.

Es tobten zu viele Kriege, die Menschen in unerträgliches Leid stürzten, sagte die Bundespräsidentin weiter. Ein gerechter und dauerhafter Frieden scheine im Nahen Osten wie auch in der Ukraine immer noch ausser Reichweite.

Was seien all die Errungenschaften der Zivilisation wert, wenn sie nicht konkret zur Freiheit, Sicherheit und zum Wohlstand beitrügen, wenn ihre Vorteile für die Menschen im Alltag nicht spürbar würden?, fragte Keller-Sutter.

Unverzichtbare Zusammenarbeit

Letztlich laufe das Völkerrecht, einschliesslich der Charta der Vereinten Nationen, Gefahr, zur Makulatur zu werden, mahnte sie. Die internationalen Organisationen und die UNO seien unverzichtbar für das friedliche Zusammenleben und für den wirtschaftlichen Wohlstand.

À la tribune de l’ONU, j’ai souligné l’importance du multilatéralisme pour relever les défis mondiaux. J’ai rappelé aussi que la #Genève internationale offre un cadre unique pour dialoguer, coopérer et agir ensemble pour la paix. 🇨🇭 🇺🇳🕊️

➡️https://t.co/pWcIkiA9io pic.twitter.com/arUyaDmNHc — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) September 24, 2025

Ohne sie könnten Herausforderungen wie Migration, Klimawandel und die fortschreitende Digitalisierung nicht bewältigt werden, so Keller-Sutter weiter. Auch für die weltweite Finanzstabilität sei die internationale Ordnung unerlässlich.

Jede starke internationale Organisation brauche starke Mitglieder. Stärke sei aber nicht mit Grösse oder militärischer Macht zu verwechseln. «Ich meine Staaten, die in der Lage sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein freies und sicheres Leben zu ermöglichen und dass sie sich frei äussern können», sagte Keller-Sutter.

Keller-Sutter setzte sich in diesem Zusammenhang für Genf als erstes operatives Zentrum der Vereinten Nationen ein. Die internationalen Institutionen dort verfügten über grosse Expertise in zahlreichen Bereichen, die für die Zukunft entscheidend seien. Genf sei ein einzigartiges Ökosystem, um gemeinsam nachzudenken, zu diskutieren und zu handeln.

Bilaterale Treffen

Am Rande der UNO-Generalversammlung habe Bundespräsidentin Keller-Sutter mit Staats- und Regierungschefs bilaterale Fragen und globale Herausforderungen erörtert, teilte ihr Finanzdepartement mit. Sie sei unter anderem zusammen mit UNO-Generalsekretär António Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen.

Noch geplant sei ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian.