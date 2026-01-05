  1. Privatkunden
«Vorsicht vor dem Schaum!» Kellner warnte Gäste bereits 2019 vor Brandgefahr

Oliver Kohlmaier

5.1.2026

«Vorsicht vor dem Schaum!» – Neues Bar-Video aus 2019 aufgetaucht

«Vorsicht vor dem Schaum!» – Neues Bar-Video aus 2019 aufgetaucht

Ein brisantes Video von einer früheren Silvesterfeier in der Bar «Le Constellation» zeigt, dass die Gefahr durch die an der Decke des Lokals angebrachten Schaumstoffplatten womöglich seit langem bekannt war.

05.01.2026

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wird weiterhin fieberhaft nach den Ursachen ermittelt. Ein Video aus 2019 zeigt nun, dass die Brandgefahr durch Schaumstoff an der Decke wohl längst bekannt war.

Redaktion blue News

05.01.2026, 20:26

05.01.2026, 20:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Video während der Silvesterfeier 2019/2020 in der Bar «Le Constellation» legt nahe, dass die Brandgefahr durch Schaumstoffplatten womöglich längst bekannt war.
  • Ein Stammgast der Bar filmt eine Szene, in der ein Angestellter der Bar die Gäste vor der Brandgefahr warnt.
  • Diese hatten zuvor mit Wunderkerzen bestückte Flaschen bestellt, die womöglich auch den verheerenden Brand vom 1. Januar auslösten.
Mehr anzeigen

Ein brisantes Video von einer früheren Silvesterfeier in der Bar «Le Constellation» zeigt, dass die Gefahr durch die an der Decke des Lokals angebrachten Schaumstoffplatten womöglich seit langem bekannt war. Diese stehen im Zentrum der Ermittlungen um die Ursache der verheerenden Brandkatastrophe vom 1. Januar, bei der 40 Menschen starben und 119 verletzt wurden.

So warnte ein Mitarbeiter Gäste bereits während der Silvesternacht 2019/2020 vor genau dieser Gefahr. Dies berichtet RTS unter Berufung auf ein Video, dass dem Sender vorliegt.

Stammgast filmt Szene

Wie in der kurzen Aufnahme zu sehen ist, wandte sich der Mann während der Party an die Gäste, welche gerade mit Wunderkerzen bestückte Flaschen bestellt hatten.

Die Szene wurde damals gefilmt und nun veröffentlicht. Aufgenommen hatte sie eine Stammkundin der Bar. Sie berichtet: «Ich erinnere mich, dass wir sehr nah an der Decke waren, und genau deshalb machte der Kellner diese Bemerkung: ‹Vorsicht vor dem Schaum, Vorsicht vor dem Schaum!›

«Ich glaube, dass er als Erwachsener erkannte, dass möglicherweise eine Gefahr bestand», fügt die Frau hinzu.

