Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto» Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen. 11.03.2026

Ein mutmasslich psychisch instabiler Mann um die 60 Jahre hat am Dienstagabend wohl den verheerenden Brand in einem Postauto in Kerzers FR ausgelöst. Die Polizei fahndete seit dem Mittag nach ihm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend sind bei einem Postauto-Brand im Zentrum von Kerzers FR mehrere Personen ums Leben gekommen.

Ein psychisch instabiler Mann soll sich selbst im Bus angezündet haben, bevor das Feuer sich auf das ganze Fahrzeug ausbreitete.

Die Polizei hatte bereits seit dem Mittag nach ihm gefahndet, nachdem er von einem Spital als vermisst gemeldet worden war. Mehr anzeigen

Der mutmassliche Verursacher des Postauto-Brand in Kerzers FR war der Berner Kantonspolizei im Zusammenhang mit Betäubungsmittelmissbrauch bekannt, wie sie gegenüber RTS auf Anfrage bestätigte. Er hatte sich offenbar in einem Spital im Kanton Bern aufgehalten. Dieses meldete ihn am Dienstag kurz nach 13 Uhr als vermisst.

«Es wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet und Suchmassnahmen ergriffen, aber am Nachmittag war die Person immer noch nicht gefunden worden und es gab keine konkreten Hinweise darauf, wo sie sich aufhielt», erklärte ein Sprecher gegenüber RTS. Der Mann in seinen Sechzigern sei auch im nationalen Fahndungssystem Ripol gemeldet worden.

Die Polizei stand auch in Kontakt mit Bezugspersonen beziehungsweise Angehörigen, um Hinweise auf eine mögliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erhalten. Solche Hinweise habe es aber zum gestrigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Ermittlungen der Freibuerger Polizei zufolge soll der Mann gegen 17.45 Uhr in Düdingen in den Bus eingestiegen sein und sich gegen 18.25 Uhr in Kerzers selbst in Brand gesetzt haben. Was in der Zeit dazwischen geschah, soll durch die Auswertung der Überwachungskameras rekonstruiert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der aus dem Kanton Bern stammende Schweizer unter den Todesopfern ist, kann es aber bisher nicht mit abschliessender Sicherheit sagen. Die Identifikation der Opfer steht noch aus, wie der Kommandant der Freiburger Kantonspolizei, Philippe Allain, am Mittwoch vor den Medien in Granges-Paccot sagte.

