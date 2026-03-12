Nach Brand in Kerzers FR«Ein Teil unserer Familie» – Postauto-CEO trauert um toten Busfahrer
Sven Ziegler
12.3.2026
Postauto-Brand in Kerzers
Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.
11.03.2026
Nach dem tödlichen Brand eines Postautos in Kerzers meldet sich nun auch die Unternehmensleitung zu Wort. Postauto-CEO Stefan Regli würdigt den verstorbenen Busfahrer als «geschätzten Kollegen» und spricht den Angehörigen sein Beileid aus.
Der CEO des Unternehmens, Stefan Regli, verabschiedete sich in einem Beitrag auf Linkedin vom verstorbenen Busfahrer. Der 63-jährige Mann portugiesischer Herkunft sei «ein geschätzter Kollege und Teil der Postauto-Familie» gewesen, schreibt Regli.
Der Unternehmenschef spricht den Angehörigen im Namen der Postauto AG sein Beileid aus. «Unsere Gedanken sind bei der Familie, der wir in dieser schweren Zeit nahe stehen und unsere Unterstützung zusichern.»
«Unfassbarer Vorfall»
Der Brand habe nicht nur Menschenleben gefordert, sondern auch das Unternehmen tief getroffen, schreibt Regli weiter.
«Dieser unfassbare Vorfall hat nicht nur Menschenleben gefordert und Verletzte hinterlassen, sondern auch uns als Organisation tief getroffen.»
Die Postauto AG stehe zudem in engem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden und unterstütze die vollständige Aufklärung des Vorfalls.
Beim Brand des Postautos kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben. Neben dem Busfahrer starben zwei Frauen im Alter von 26 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 16 und 29 Jahren, die alle aus der Region stammen.
Unter den Opfern befindet sich auch eine Moderatorin beim Radiosender Energy Bern.