  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Opfer identifiziert Jüngstes Todesopfer beim Bus-Brand war erst 16 Jahre alt

Sven Ziegler

11.3.2026

Postauto-Brand in Kerzers

Postauto-Brand in Kerzers

Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

11.03.2026

Nach dem tödlichen Brand in einem Postauto in Kerzers FR stehen nun die Identitäten aller Opfer fest. Unter den sechs Todesopfern ist auch der Busfahrer – sowie der mutmassliche Brandstifter.

Redaktion blue News

11.03.2026, 20:21

12.03.2026, 08:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Brand eines Postautos in Kerzers FR starben sechs Menschen, fünf weitere wurden verletzt.
  • Unter den Todesopfern sind der Busfahrer sowie der mutmassliche Brandstifter.
  • Die Polizei geht davon aus, dass der Täter den Brand mutwillig gelegt hat.
  • Was wir wissen und was nicht, erfährst du hier.
  • Alle aktuellen Infos findest du hier.
Mehr anzeigen

Nach der Brandtragödie in einem Postauto in Kerzers FR haben die Behörden nun alle Opfer identifiziert. Das teilte die Kantonspolizei am Mittwochabend mit.

Bei dem Feuer am Dienstagabend kamen sechs Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt.

Unter den Todesopfern befindet sich auch der 63-jährige Busfahrer portugiesischer Herkunft, der das Fahrzeug lenkte.

Auch mutmasslicher Täter unter den Toten

Der mutmassliche Brandstifter gehört ebenfalls zu den Opfern. Laut Polizei handelt es sich um einen 65-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern.

Mehrere Augenzeugen berichteten zuvor, dass ein Mann im Bus Benzin ausgeschüttet und sich selbst angezündet haben soll.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Auch Jugendliche unter den Opfern

Neben dem Busfahrer starben zwei Frauen im Alter von 26 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 16 und 29 Jahren. Alle waren Schweizer Staatsangehörige und lebten in der Region.

Unter den Todesopfern befindet sich auch Lara Baumgartner (26), Moderatorin beim Radiosender Energy Bern.

Fünf Verletzte – zwei weiterhin im Spital

Auch die fünf verletzten Personen wurden inzwischen identifiziert. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren, zwei Frauen im Alter von 27 und 56 Jahren sowie einen 32-jährigen kosovarischen Staatsbürger.

Zwei der Verletzten – eine 56-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann – befinden sich weiterhin im Spital. Alle Betroffenen stammen aus der Region.

Die Behörden untersuchen weiterhin den genauen Ablauf der Tragödie.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen klären, wie sich der Brand im Postauto ausbreiten konnte und welche Umstände zum tödlichen Drama führten.

Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Freiburger Staatsanwalt gibt Auskunft: «Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»

Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen.

11.03.2026

Mehr aus der Schweiz

Nach Brand in Kerzers FR. «Ein Teil unserer Familie» – Postauto-CEO trauert um toten Busfahrer

Nach Brand in Kerzers FR«Ein Teil unserer Familie» – Postauto-CEO trauert um toten Busfahrer

Ticker zum Postauto-Brand. Mitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an

Ticker zum Postauto-BrandMitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an

Domat/Ems sagt Ausweichverkehr Kampf an. Bündner Dorf eröffnet Spezialstrasse nur für Einheimische

Domat/Ems sagt Ausweichverkehr Kampf anBündner Dorf eröffnet Spezialstrasse nur für Einheimische

Meistgelesen

Mitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an
USA werfen der Schweiz unlautere Praktiken vor und leiten eine neue Prüfung ein
Wie kann eine Trump-Aussage den Ölpreis um ein Viertel drücken?
Letzten Sonntag wurden viele Stimmen als «ungültig» gezählt – das sind die Gründe
«Ein Teil unserer Familie» – Postauto-CEO trauert um toten Busfahrer