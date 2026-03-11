Postauto-Brand in Kerzers Bei einem Brand in einem Postauto in Kerzers FR sind am Dienstagabend sechs Menschen gestorben. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. 11.03.2026

Nach dem tödlichen Brand in einem Postauto in Kerzers FR stehen nun die Identitäten aller Opfer fest. Unter den sechs Todesopfern ist auch der Busfahrer – sowie der mutmassliche Brandstifter.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Brand eines Postautos in Kerzers FR starben sechs Menschen, fünf weitere wurden verletzt.

Unter den Todesopfern sind der Busfahrer sowie der mutmassliche Brandstifter.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter den Brand mutwillig gelegt hat.

Nach der Brandtragödie in einem Postauto in Kerzers FR haben die Behörden nun alle Opfer identifiziert. Das teilte die Kantonspolizei am Mittwochabend mit.

Bei dem Feuer am Dienstagabend kamen sechs Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt.

Unter den Todesopfern befindet sich auch der 63-jährige Busfahrer portugiesischer Herkunft, der das Fahrzeug lenkte.

Auch mutmasslicher Täter unter den Toten

Der mutmassliche Brandstifter gehört ebenfalls zu den Opfern. Laut Polizei handelt es sich um einen 65-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern.

Mehrere Augenzeugen berichteten zuvor, dass ein Mann im Bus Benzin ausgeschüttet und sich selbst angezündet haben soll.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Auch Jugendliche unter den Opfern

Neben dem Busfahrer starben zwei Frauen im Alter von 26 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 16 und 29 Jahren. Alle waren Schweizer Staatsangehörige und lebten in der Region.

Unter den Todesopfern befindet sich auch Lara Baumgartner (26), Moderatorin beim Radiosender Energy Bern.

Fünf Verletzte – zwei weiterhin im Spital

Auch die fünf verletzten Personen wurden inzwischen identifiziert. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren, zwei Frauen im Alter von 27 und 56 Jahren sowie einen 32-jährigen kosovarischen Staatsbürger.

Zwei der Verletzten – eine 56-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann – befinden sich weiterhin im Spital. Alle Betroffenen stammen aus der Region.

Die Behörden untersuchen weiterhin den genauen Ablauf der Tragödie.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen klären, wie sich der Brand im Postauto ausbreiten konnte und welche Umstände zum tödlichen Drama führten.