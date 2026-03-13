Freiburger Generalstaatsanwalt erklärt: «Täter war nicht in einer psychiatrischen Klinik» Beim Postauto-Brand in Kerzers FR sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin spricht mit blue News über erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen. 13.03.2026

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in einem Postauto in Kerzers FR werden neue Details über den mutmasslichen Täter bekannt. Der 65-jährige Schweizer lebte zurückgezogen in einem Wohnmobil und kämpfte offenbar mit schweren persönlichen Problemen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mann, der sich in einem Postauto in Kerzers FR selbst anzündete, lebte isoliert in einem Wohnmobil.

Der 65-jährige Schweizer hatte gesundheitliche Probleme und war wegen Sucht in Behandlung.

Beim Brand im Bus kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben, die Ermittlungen dauern an. Mehr anzeigen

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in einem Postauto in Kerzers FR kommen neue Details über den mutmasslichen Täter ans Licht.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, lebte der Mann zuletzt allein in einem Wohnmobil im bernischen Seeland, nahe Aarberg, rund zehn Kilometer vom Tatort entfernt. Das Fahrzeug stand vor einem Bauernhof und befand sich laut Bericht in einem schlechten Zustand.

Der 65-jährige Schweizer soll dort seit rund vier Jahren gewohnt haben. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe er laut Recherchen mehrere Wohnorte innerhalb der Region gewechselt.

Zuletzt geriet der Mann offenbar zunehmend unter Druck. Der Eigentümer des Grundstücks kündigte den Stellplatz für das Wohnmobil, nachdem der Mann die Parkgebühren nicht mehr bezahlt hatte. Er hätte das Fahrzeug bis Ende März entfernen müssen.

Nach Angaben der Zeitung wurde der Mann zudem medizinisch betreut, unter anderem wegen Suchtproblemen. Sein Gesundheitszustand habe sich zuletzt deutlich verschlechtert.

Besonders brisant: Die Polizei suchte den Mann bereits am Tag des Dramas. Die Kantonspolizei Bern bestätigte am Donnerstag, dass wenige Stunden vor dem Brand eine Vermisstenmeldung des Spitals Aarberg eingegangen war. Der Mann hatte sich zuvor freiwillig in medizinische Behandlung begeben.

Trotz Suchmassnahmen konnte er zunächst nicht gefunden werden.

«Verzweifelt, aber nicht aggressiv»

Personen aus seinem Umfeld beschrieben ihn laut einem RTS-Bericht als verschlossen und misstrauisch gegenüber staatlichen Behörden, aber nicht als aggressiv.

Seine Post sei häufig voller Betreibungs- und Behördenbriefe gewesen. Für finanzielle Angelegenheiten habe er zudem einen Beistand gehabt, der ihm auch im Kontakt mit Behörden geholfen habe.

Dieser habe versucht, für ihn einen Platz in einem Pflegeheim zu organisieren.

Ermittlungen zum Motiv laufen

Am Dienstagabend hatte sich der Mann in einem Postauto in Kerzers selbst angezündet. Durch das Feuer starben sechs Menschen, darunter auch der Täter.

Die genauen Beweggründe für die Tat sind bislang unklar. Die Behörden untersuchen nun seinen Lebenslauf sowie die Ereignisse zwischen seiner Vermisstenmeldung und der Tat.

Der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin erklärte im Interview mit blue News (siehe oben), man müsse den Fall nun genau analysieren.

«Man kann nicht alles verhindern», sagte Bourquin. Gleichzeitig warnte er davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Es handle sich offenbar um einen atypischen Einzelfall.