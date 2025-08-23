  1. Privatkunden
Am Zürich Openair «Ketteli»-Diebe reissen Festival-Besuchern Schmuck vom Hals

Philipp Fischer

23.8.2025

Die Kantonspolizei Zürich hat am ersten Tag des Zürich Openair in Rümlang mehrere «Ketteli»-Diebe verhaftet.
Die Kantonspolizei Zürich hat am ersten Tag des Zürich Openair in Rümlang mehrere «Ketteli»-Diebe verhaftet.
Bild: Kapo Zürich

Während die Besucherinnen und Besucher am ersten Abend des Zürich Openair in Rümlang arglos zur Musik tanzen, werden einige Festivalgänger dreist bestohlen. Eine Diebesbande reisst ihnen hinterrücks Ketten vom Hals – doch die Polizei greift ein.

Philipp Fischer

23.08.2025, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine organisierte Diebesbande hat am ersten Tag des Zürich Openair in Rümlang Festivalbesucher beklaut. 
  • Mehreren Besuchenden wurden Ketten vom Hals gerissen.
  • Verdeckte Fahnder der Kantonspolizei konnten auf dem Openair-Gelände insgesamt acht mutmassliche Diebe verhafteten.
Mehr anzeigen

Dreiste Diebe sind am ersten Abend des Zürich Openair in Rümlang auf Raubzug gegangen. Im Schutz der flackernden Disco-Beleuchtung näherten sich die Unbekannten ihren Opfern von hinten und rissen ihnen die Ketten vom Hals. Nach dem Angriff erstatteten mehrere Bestohlene Anzeige bei der Polizei.

Die beraubten Personen hatten Glück im Unglück: Verdeckte Fahnder der Kantonspolizei Zürich waren ebenfalls auf dem Festival vertreten. Sie konnten acht mutmassliche Täter festnehmen.

Diebe wurden verhaftet

Die Männer im Alter zwischen 17 und 33 Jahren stammen aus Italien, Spanien, Ecuador und Marokko, so die Polizei. Die Verhafteten sollen mutmasslich in zwei Gruppen zusammengearbeitet haben. Polizeikräfte konnte bei der Diebesbande mehrere Halsketten sicherstellen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Polizei rät: Wertsachen zu Hause lassen

Die Kantonspolizei Zürich rät beim Besuch von Openairs und Grossveranstaltungen auf Wertsachen wie Halsketten und Schmuck zu verzichten und diese zu Hause zu lassen. Wertsachen wie Mobiltelefone sollten nahe am Körper getragen werden. «Dabei ist zu beachten, dass auch Handyketten oder feine Tragriemen von Handtaschen einfach durchgeschnitten werden können», so die Polizei.

Wer dennoch Opfer eines Diebstahls wird, kann umgehend Anzeige erstatten. Dies kann bei der Polizei auf dem Gelände oder online via www.zh.ch/epolice gemacht werden.

Wind zerstört Zeltplatz am Openair Gampel

Wind zerstört Zeltplatz am Openair Gampel

Das Wetter will nicht so recht mitfeiern: Nach dem Regenschauer braut sich ein Unwetter über dem Festivalgelände zusammen.

16.08.2025

