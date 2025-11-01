  1. Privatkunden
Autofahrerin trifft Velo Kind (10) an Halloween-Abend bei Verkehrsunfall verletzt

Petar Marjanović

1.11.2025

Meilen ZH: Velounfall mit Kind – Notarzt im Einsatz

In Meilen ZH ist am Freitagabend ein zehnjähriger Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.﻿

01.11.2025

In Meilen ZH ist am Freitagabend ein zehnjähriger Velofahrer mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Redaktion blue News

01.11.2025, 07:58

Am Freitagabend hat sich in Meilen ZH ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 53-jährige Autofahrerin kurz vor 18 Uhr auf der Alten Landstrasse in Richtung Herrliberg unterwegs, als von rechts, aus der Haltenstrasse, ein Kind mit dem Velo auf die Strasse fuhr.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem zehnjährigen Velofahrer. Der Knabe wurde dabei unbestimmt verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich sowie den Notarzt mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
KAPO ZH

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland. Die Alte Landstrasse blieb im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr gesperrt. Neben der Kantonspolizei Zürich stand auch die regionale Polizei Meilen im Einsatz.

