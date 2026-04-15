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Kollision bei Kaisten AG Kind (8) muss nach heftigem Unfall auf Intensivstation 

Samuel Walder

15.4.2026

Der Audi A6-Fahrer verursachte einen Unfall mit zwei weiteren Autos.
Der Audi A6-Fahrer verursachte einen Unfall mit zwei weiteren Autos.
Kapo Aargau

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Kaisten AG sind fünf Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein achtjähriges Kind musste auf die Intensivstation gebracht werden, ist aber stabil.

Samuel Walder

15.04.2026, 10:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Unfall mit drei Autos bei Kaisten AG wurden fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder, eines davon liegt auf der Intensivstation.
  • Ein 62-jähriger Fahrer verlor beim Verlassen eines Kreisels die Kontrolle und verursachte eine Frontalkollision sowie einen Folgecrash.
  • Bei zwei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Unfallursache ist unklar.
  • Der Führerausweis des mutmasslichen Verursachers wurde entzogen.
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Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend (14. April) auf der Baslerstrasse ausserhalb von Kaisten AG ereignet. Gegen 19.15 Uhr kam es beim Kreisverkehr zu einer Kollision mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Audi A6 von Eiken her durch den Hardwald unterwegs und näherte sich dem Kreisel. Als er diesen in Richtung Laufenburg verlassen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet der Wagen beim Verlassen des Kreisels auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Seat Alhambra zusammen. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Kollision: Ein nachfolgender Audi A4 prallte ins Heck des bereits beschädigten Seat.

Der Audi A6 prallte frontal in einen Seat.
Der Audi A6 prallte frontal in einen Seat.
Kapo Aargau

Im Seat sassen ein 49-jähriger Fahrer sowie seine beiden achtjährigen Kinder. Der Unfallverursacher war allein unterwegs. Im Audi A4 befand sich eine 72-jährige Frau am Steuer. Rettungskräfte brachten alle fünf Beteiligten ins Spital. Nach ersten Informationen liegt eines der Kinder auf der Intensivstation, befindet sich jedoch in stabilem Zustand. Der mutmassliche Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen, die Lenkerin des Audi A4 sowie das zweite Kind wurden leicht verletzt. Zum Gesundheitszustand des Seat-Fahrers gibt es derzeit noch keine Angaben.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden: Sowohl der Audi A6 als auch der Seat wurden vollständig zerstört. Der Audi A4 wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Ein Kind im Seat Alhambra wurde schwer verletzt.
Ein Kind im Seat Alhambra wurde schwer verletzt.
Kapo Aargau

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen und dem 62-Jährigen den Führerausweis vorläufig entzogen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strasse gesperrt werden. Erst kurz nach 21.30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr sorgte währenddessen für eine Umleitung des Verkehrs.

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