Ermittlungen abgeschlossen Kind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE

Dominik Müller

25.11.2025

Der Dachstock des Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand.
Der Dachstock des Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand.
BRK News

Anfang November ist in Oberbipp BE ein Kind bei einem Brand gestorben. Die Ermittlungen haben nun ergeben: Das Feuer ist auf eine technische Ursache zurückzuführen.

Dominik Müller

25.11.2025, 10:34

Am Montag, 10. November, ist in Oberbipp BE ein Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Kind verstarb, zwei weitere Bewohnende wurden verletzt. 17 Personen mussten evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch drei weitere Häuser in der Nähe evakuiert.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat nun die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Diesen zufolge ist der Brand auf eine technische Ursache bei einem Akku eines im Dachfenster vorhandenen Storenmotors zurückzuführen.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken.

