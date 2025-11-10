Kind stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen verletzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Oberbipp BE Kind stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen verletzt

Lea Oetiker

10.11.2025

Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
sda

In der Nacht auf Montag ist in Oberbipp BE ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein Kind kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. 

Lea Oetiker

10.11.2025, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Oberbipp BE ist in der Nacht auf Montag der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.
  • Ein Kind kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.
  • Das Haus ist unbewohnbar, die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Mehr anzeigen

Bei einem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rössliweg in Oberbipp BE ist in der Nacht auf Montag ein Kind ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern erhielt kurz nach 2.20 Uhr die Meldung über das Feuer im Dachstock des Gebäudes, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand.

Rund 60 Feuerwehrleute aus Oberbipp, Bipp und Jurasüdfuss standen im Einsatz. Nach mehreren Stunden gelang es ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Insgesamt mussten 17 Personen, die sich im Gebäude befanden, evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden zudem drei benachbarte Häuser geräumt.

Zwei Bewohnende wurden verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Mehrere weitere Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch kontrolliert werden. Für die Betroffenen organisierte die Gemeinde gemeinsam mit den Einsatzkräften alternative Unterkünfte.

Haus wurde schwer beschädigt

Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer schwer beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte standen neben der Feuerwehr auch vier Ambulanzteams, ein Rega-Helikopter, ein Notarzt, das Care Team Kanton Bern sowie mehrere Dienste der Kantonspolizei im Einsatz.

Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf die Identität des verstorbenen Kindes liegen vor, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Der Rössliweg und umliegende Strassen blieben während der Löscharbeiten gesperrt.

Meistgelesen

Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Kind stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen verletzt
Landi-Bäckerei muss trotz Gewinn schliessen
Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst
Trump begnadigt seinen Ex-Anwalt Rudy Giuliani und zahlreiche Wahlhelfer