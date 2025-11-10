Kind stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen verletzt

Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. sda

In der Nacht auf Montag ist in Oberbipp BE ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein Kind kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.

Bei einem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus am Rössliweg in Oberbipp BE ist in der Nacht auf Montag ein Kind ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Bern erhielt kurz nach 2.20 Uhr die Meldung über das Feuer im Dachstock des Gebäudes, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand.

Rund 60 Feuerwehrleute aus Oberbipp, Bipp und Jurasüdfuss standen im Einsatz. Nach mehreren Stunden gelang es ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Insgesamt mussten 17 Personen, die sich im Gebäude befanden, evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden zudem drei benachbarte Häuser geräumt.

Zwei Bewohnende wurden verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Mehrere weitere Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch kontrolliert werden. Für die Betroffenen organisierte die Gemeinde gemeinsam mit den Einsatzkräften alternative Unterkünfte.

Haus wurde schwer beschädigt

Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer schwer beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte standen neben der Feuerwehr auch vier Ambulanzteams, ein Rega-Helikopter, ein Notarzt, das Care Team Kanton Bern sowie mehrere Dienste der Kantonspolizei im Einsatz.

Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf die Identität des verstorbenen Kindes liegen vor, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Der Rössliweg und umliegende Strassen blieben während der Löscharbeiten gesperrt.