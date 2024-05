Die Polizei Bern vermeldet den Unfall am Mittwoch. Imago

Am Dienstagabend hat sich in der Gemeinde Köniz BE ein tödlicher Unfall eines Kindes ereignet. Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gang.

Am Dienstagabend kurz nach 21.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in der Gemeinde Köniz zu einem schweren Unfall gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Kind von einem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen erlag das Kind wenig später seinen schweren Verletzungen im Spital.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern.

Weiterführende Ermittlungen zu den Ereignissen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang.