Offizieller StandardKinderärzte setzen auf Schweizer Daten für Wachstumskontrollen
SDA
16.6.2026 - 14:52
Schweizer Kinderärztinnen und Kinderärzte haben bislang internationale Daten für die Messung des Kindswachstums genutzt. Nun greifen sie erstmals auf Schweizer Daten zurück.
Keystone-SDA
16.06.2026, 14:52
16.06.2026, 14:58
SDA
Schweizer Kinderärztinnen und Kinderärzte nutzen ab heute neue Wachstumskurven als offiziellen Standard. Sie basieren anders als die bisher genutzten Wachstumskurven auf nationalen Daten und sollen so genauer Auskunft darüber geben, ob ein Kind richtig wächst.
Die neuen Empfehlungen basieren auf einer der grössten Wachstumsstudien in Europa, wie das Pädiatrisch-endokrinologische Zentrum Zürich (PEZZ) am Dienstag mitteilte. Für die Erhebung wurden die Daten von über 43'000 Kindern und Jugendlichen aus allen Sprachregionen der Schweiz ausgewertet.
Ein zentraler Teil der neuen Kurve ist, dass Kinder in der Schweiz im Durchschnitt bis zu vier Zentimeter grösser sind, als es die bisherigen Referenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahelegten.
Durch die Anpassung an die Schweizer Verhältnisse könnten Wachstumsstörungen künftig früher erkannt werden. Dazu zählen etwa Wachstumshormonmangel, Zöliakie oder Erkrankungen der Schilddrüse. Gleichzeitig sollen durch die genaueren Daten unnötige medizinische Abklärungen vermieden werden.
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Er schreibt in einem X-Beitrag:
«Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.»
Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt.
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