Mitten in der Hochsaison zerstört ein Feuer den beliebten Kiosk Josefwiese im Zürcher Kreis 5. Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus. Der Präsident des Betreibervereins gibt sich kämpferisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Freitag, den 20. Juni, ist der gemeinnützige Kiosk Josefwiese im Zürcher Kreis 5 vollständig niedergebrannt.

Die Brandursache ist unklar, ein Delikt kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

«Für das ganze Team, unsere vielen Mitarbeitenden und Partner*innen ist es ein Schock – mitten in der wichtigsten Saison», sagt Fabian Schmid, Präsident des Vereins Kiosk Josefwiese. Am Freitagmorgen, kurz vor 4 Uhr, ist der beliebte Kiosk im Zürcher Kreis 5 niedergebrannt.

«Morgens um 6.30 Uhr kam in unserem Teamchat die Meldung, dass es gebrannt hat», sagt Schmid zu blue News. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die gesamte Infrastruktur des gemeinnützigen Kioskbetriebs ist derzeit nicht nutzbar. Verletzt wurde niemand.

Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt für ein Feuer – im Fall des Kiosks ist das Timing allerdings besonders unglücklich: «Am Samstag, also am Tag darauf, hätte unser grösster Anlass stattfinden sollen», sagt Schmid. Das Sommerfest zum Thema Frauen-EM inklusive Töggeli-Turnier, Modeschau und Chorauftritt musste abgesagt werden.

#Einsatz am frühen Morgen in einer Parkanlage im Kreis 5. Gebäude in Vollbrand mit starker Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. Nachlöscharbeiten sind im Gange. @StadtpolizeiZH pic.twitter.com/j9qVXDaAVZ — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) June 20, 2025

Kiosk bleibt vorerst geschlossen

Rund 60 Freiwillige hätten sich für das Fest engagiert. Um sie drehen sich Schmids Gedanken, kurz nachdem er vom Vorfall erfuhr: «Mir ging sofort durch den Kopf, dass dieser Brand jetzt ausgerechnet besonders viele Leute trifft.»

Das sei doppelt schmerzhaft, zumal der Kiosk nicht gewinnorientiert wirtschaftet und mit den Einnahmen zahlreiche soziokulturelle Projekte im Quartier finanziert. Der Kiosk bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wie es nun weitergeht und was die Schliessung für die 14 Mitarbeitenden bedeutet, werde nun gemeinsam evaluiert.

Allerdings ist Schmid zuversichtlich, dass viele dieser Aktivitäten trotzdem stattfinden können, zumal diese sehr stark auf Freiwilligenarbeit basieren. Die Josefwiese und der Spielplatz sind nicht betroffen und bleiben zugänglich. «Wir sagen vorläufig noch keine geplanten Anlässe ab.»

«Uns geht es beschissen»

Die Josefwiese ist ein beliebter Park im dichtbesiedelten Stadtkreis 5. Die Anlage dient als Liegewiese, Spiel- und Pétanque-Platz. Vor allem an Sommertagen ist der Kiosk bestens besucht. «Uns geht es beschissen», sagt ein Anwohner zur «NZZ».

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. «Ein Delikt kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden», schreibt die Stadtpolizei Zürich am Freitag in einer Mitteilung. Am Montag macht sie auf Anfrage von blue News keine weiteren Angaben.

Hoffnung auf Barbetrieb

Gemäss «NZZ» habe bei Anwohnern schnell das Gerücht die Runde gemacht, wonach der Brand nur von aussen habe kommen können, weil die Küche nicht beschädigt worden sei.

Mögliche Brandstiftung am Quartiertreffpunkt? Ein Gedanke, mit dem sich Fabian Schmid gar nicht erst beschäftigen will: «Ich hoffe sehr, dass niemand böswillig diese Institution angreifen wollte. Und ich könnte mir nicht vorstellen, wieso.»

Die Hoffnung lebe, dass sogar die Kiosk-Infrastruktur in diesem Sommer noch genutzt werden könne, «vielleicht in Form einer Bar». Und wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt: «Der Kiosk und sein Spirit lassen sich auch von einem Brand nicht vertreiben von der schönsten Wiese der Stadt Zürich.»

