Der jahrelange Konflikt um die Ausrichtung der katholischen Kirche Gebenstorf-Turgi beschäftigt nun erstmals die Strafjustiz. Vor dem Bezirksgericht Baden müssen sich der ehemalige Kirchenpflegepräsident und der frühere Finanzverantwortliche wegen mutmasslicher finanzieller Unregelmässigkeiten verantworten.

Darum geht’s Ein Streit spaltete die katholische Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi. Kritiker warfen einem Pfarrer einen konservativen Führungsstil vor, Unterstützer sahen ihn als Bewahrer traditioneller kirchlicher Werte.

Nach der Entlassung des Paters und dem Entzug seiner kirchlichen Amtsbewilligung eskalierte der Streit mit Hausverboten, Polizeieinsätzen und Gottesdiensten ausserhalb der Kirche.

Der ehemalige Kirchenpflegepräsident und der frühere Finanzverantwortliche stehen nun wegen mutmasslich unrechtmässiger Zahlungen und Ausgaben vor Gericht.

Was vor rund sieben Jahren mit Kritik an der Ausrichtung der katholischen Kirche Gebenstorf-Turgi begann, entwickelte sich zu einem langjährigen Konflikt. Dieser beschäftigte kirchliche und staatliche Instanzen gleichermassen. Nun wird die Affäre erstmals vor einem Strafgericht behandelt: Am Donnerstag müssen sich der ehemalige Kirchenpflegepräsident Daniel Ric und der frühere Finanzverantwortliche vor dem Bezirksgericht Baden verantworten. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Im Zentrum des Streits stand Pater Adam Serafin. Gegner warfen ihm vor, die Kirchgemeinde zu konservativ zu führen und Andersdenkende auszugrenzen. Kritisiert wurden insbesondere der starke Stellenwert der Eucharistie sowie sein Führungsstil. Seine Anhänger sahen in ihm hingegen einen Priester, der die traditionellen Werte der katholischen Kirche vertritt. Mit der Zeit entstand daraus ein Machtkampf um die Leitung der Kirchgemeinde.

Streit um Anstellung und Priesteramt

Nachdem der damalige Gemeindeleiter und Diakon 2020 gekündigt hatte, stellte sich die Frage nach der Zukunft von Pater Adam. Gemäss einem Vertrag aus dem Jahr 2017 war seine Anstellung an diese Personalie gebunden. Die römisch-katholische Landeskirche Aargau kündigte ihm deshalb auf Ende Februar 2021. Adam und Ric bestritten jedoch die Gültigkeit dieser Vereinbarung. Gleichzeitig entzog das Bistum Basel dem Geistlichen die «Missio canonica», also die offizielle Bevollmächtigung durch einen katholischen Diözesanbischof, im Namen der Kirche tätig zu werden. Zwar erhielt er zunächst von einer vatikanischen Instanz Recht, doch 2023 bestätigte das Oberste Gericht der Apostolischen Signatur letztinstanzlich die Rechtmässigkeit von Entlassung und Missio-Entzug.

Der Konflikt spiegelte sich auch in den Finanzen wider. Die Kirchgemeindeversammlungen lehnten die Jahresrechnungen 2020 und 2021 ab. Für Diskussionen sorgten insbesondere Zahlungen an Pater Adam, Kosten für externe Seelsorger sowie Ausgaben für Rechtsgutachten und anwaltliche Vertretungen.

Eskalation mit Polizei und Hausverbot

Im Jahr 2022 erreichte der Streit einen Höhepunkt. Nachdem gegen Pater Adam ein Hausverbot ausgesprochen worden war, musste die Polizei mehrmals bei der Kirche in Gebenstorf eingreifen. Sicherheitskräfte verweigerten dem Geistlichen kurz vor einer Sonntagsmesse den Zutritt. In der Folge hielt er Gottesdienste zeitweise im Freien ab. Später wichen er und Daniel Ric wegen eines Rayonverbots in eine Industriehalle aus, die von Unterstützern als «Untergrundkirche» bezeichnet wurde. Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs stellte die Staatsanwaltschaft später ein.

Parallel dazu veränderten sich die Machtverhältnisse in der Kirchgemeinde. Anfang 2021 beschlossen die Stimmberechtigten, die Kirchenpflege von fünf auf acht Mitglieder zu erweitern. Die zusätzlichen Sitze gingen an Vertreter der Initiativgruppe, die den bisherigen Kurs kritisierte. 2022 wurden Daniel Ric und der damalige Finanzverantwortliche suspendiert. Mit Andreas Zillig als neuem Präsidenten und Pfarrer Markus Brun begann ab Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 ein personeller Neustart.

Strafanzeige führte zu Ermittlungen

Im Mai 2022 reichte die Aargauer Landeskirche Strafanzeige gegen Ric und den früheren Finanzverantwortlichen ein. Begründet wurde dies mit «verschiedenen Vorkommnissen, auch im finanziellen Bereich». Unter anderem bemängelte die Landeskirche Lohnzahlungen an Pater Adam, für die ihrer Ansicht nach die notwendigen Beschlüsse der Kirchenpflege fehlten. Die anschliessenden Ermittlungen führten zum heutigen Strafverfahren.

Die beiden Beschuldigten müssen sich wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung vor Gericht verantworten. Daniel Ric wird zusätzlich üble Nachrede vorgeworfen, weil er auf einer Website eine Person als Rassisten bezeichnet haben soll. Laut Anklage wurden Zahlungen an Pater Adam sowie Anwaltskosten ohne gültige Beschlüsse bewilligt. Zudem soll dem Geistlichen das Pfarrhaus kostenlos überlassen worden sein. Die Kirchgemeinde macht Forderungen von rund 177'000 Franken geltend.

Daniel Ric weist sämtliche Vorwürfe zurück. Die damaligen Entscheide seien von der Kirchenpflege gefällt worden und hätten dazu gedient, Seelsorge und Sakramente sicherzustellen. «Ich glaube, dass wir nichts falsch gemacht haben», sagt er. Die Staatsanwaltschaft beantragt für ihn eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, 15 Tagessätze zu 200 Franken sowie eine Busse von 4000 Franken. Für den ehemaligen Finanzverantwortlichen fordert sie eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse von 3000 Franken.