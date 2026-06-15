Kirchgemeinde entlässt Pfarrerin nach Kampfabstimmung

Hier wird die Pfarrerin nicht mehr predigen: Die reformierte Kirche in Thunstetten. Screenshot Google Maps

Die reformierte Kirchgemeinde Thunstetten BE hat nach einem Konflikt die Kündigung ihrer Pfarrerin beschlossen. An der Kirchgemeindeversammlung fiel der Entscheid denkbar knapp aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kirchgemeindeversammlung Thunstetten beschloss mit 69 zu 60 Stimmen die Kündigung der Pfarrerin.

Nur neun Stimmen gaben bei rekordhoher Beteiligung den Ausschlag.

Der Kirchgemeinderat begründete den Schritt mit einem zerrütteten Verhältnis zwischen der Pfarrerin, Mitarbeitenden und Kirchenleitung.

Die Pfarrerin wies die Vorwürfe zurück und plädierte für einen Neuanfang. Mehr anzeigen

In der reformierten Kirchgemeinde Thunstetten BE sprach sich die Kirchgemeindeversammlung am Sonntag für die Kündigung der Pfarrerin aus. Nur neun Stimmen gaben den Ausschlag. Darüber berichtet die «Berner Zeitung».

138 Stimmberechtigte nahmen an der Versammlung teil – ein Rekordaufmarsch. Der Kirchgemeinderat habe die Trennung mit einem zerrütteten Verhältnis zwischen der Pfarrerin, Mitarbeitenden und der Kirchenleitung begründet. Laut der Präsidentin seien die Differenzen unüberwindbar geworden und gefährdeten das Funktionieren der Kirchgemeinde.

«Nein, aber auch – gehts noch?»

Die Pfarrerin wies die Vorwürfe laut Bericht zurück. Sie habe ein «fehlerorientiertes Arbeitsklima» kritisiert und sich für einen gemeinsamen Neuanfang ausgesprochen. Trotz emotionaler Debatte folgte die Mehrheit der Versammlung dem Antrag des Kirchgemeinderats und sprach sich für die Kündigung aus.

Nach Bekanntgabe des Resultats sorgte der Entscheid laut «Berner Zeitung» im Saal für hörbares Unverständnis und heftige Reaktionen. «Nein, aber auch – gehts noch?», hallte es demnach durch den Saal.