Jeden Werktag läuten um 6 Uhr in Laufen BL die Kirchglocken. Weil sie sich deshalb um ihren Schlaf gebracht sehen, fordern Anwohner nun per Petition, das morgendliche Geläut um eine Stunde zu verschieben.

Den einen erscheint ihr heller Ton als herrliches Symbol, den anderen als nervige Ruhestörung in aller Früh: Kirchglocken können die Bürger*innen durchaus erzürnen, wie nun ein Fall aus Laufen BL zeigt. Dort fühlen sich manche Anwohner*innen vom morgendlichen Geläut der örtlichen Herz-Jesu-Kirche derart belästigt, dass eine Petition dagegen lanciert haben.

Geht es nach ihnen, sollen die Glocken zukünftig statt 6 Uhr erst um 7 Uhr läuten, wie die «bz» berichtet. Schliesslich, so die Initiierenden des Komitees «Laufen miteinander», würden manche Betroffene in aller Herrgottsfrüh von den Kirchglocken aus dem Schlaf gerissen. Auf der Plattform «Open Petition» finden sich ihre Forderungen unter dem Titel «Für ein Morgengeläut erst ab 7 Uhr». Über 200 Menschen haben die noch bis Ende August laufende Petition bereits unterschrieben.

Anpassungen an die neue Zeit

Sie seien keine Einzelfälle, betont Sophia Arnold, die wie viele andere Betroffene in unmittelbarer Nähe der Kirche wohnt. «Unsere Forderung ist moderat», sagt sie im Gespräch mit «bz», kirchliche Traditionen wolle man nicht angreifen. «Es geht uns nicht ums Abschaffen des Kirchengeläuts, sondern ums Anpassen der Zeit», so Arnold.

Ein zentrales Argument der Petition lautet dann auch, dass sich die Lebensumstände geändert hätten. Viele Berufstätige würden heute flexibel oder im Homeoffice arbeiten – so wie Arnold selbst. Für sie bedeutet das morgendliche Glockengeläut nicht den Start in den Arbeitstag, sondern eine ungewollte Unterbrechung der Nachtruhe.

Kirchgemeinde nimmt sich des Themas an

Die Gemeinde zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit. Marlen Candreia, Kirchenratspräsidentin der Katholischen Kirchgemeinde in Laufen, erklärt gegenüber der Zeitung, dass man sich nicht quer stelle und es bereits Anpassungen gegeben habe. Das Morgengeläut am Wochenende sei eingestellt, die Dauer unter der Woche von fünf auf drei Minuten reduziert worden. Und: «Wir sind uns auch bewusst, dass die Glocken in Laufen sehr laut sind und haben darum auch schon geprüft, diese auszutauschen.»

Der Petition selbst sei in der letzten Kirchgemeindeversammlung allerdings eher ablehnend begegnet worden. Erst wenn die Petition offiziell eingereicht werde, könne der Punkt auf der Dezember-Versammlung traktandiert werden.

Bis dahin will das Komitee weiter Unterschriften sammeln. Für Arnold und ihre Mitstreiter ist klar: Eine Stunde könne schon viel bewirken.