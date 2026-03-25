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In Winterthur und Bern Kita-Mitarbeiter soll über 15 Kleinkinder missbraucht haben

Noemi Hüsser

25.3.2026

Der Kita-Betreuer war an privaten Kitas in Winterthur und Bern angestellt.
Der Kita-Betreuer war an privaten Kitas in Winterthur und Bern angestellt.
Monika Skolimowska/dpa

Ein 33-jähriger Kita-Betreuer steht im Verdacht, in Bern und Winterthur über Monate hinweg mehrere Kleinkinder missbraucht zu haben. Laut Anklage wurden die Taten dokumentiert, Hinweise gab es bereits 2022.

Noemi Hüsser

25.03.2026, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 33-jähriger Kita-Betreuer steht im Verdacht, mindestens 15 Kinder in Kitas in Bern und Winterthur sexuell missbraucht zu haben.
  • Laut Anklage filmte er die Taten; bei seiner Verhaftung 2024 wurde entsprechendes Material sichergestellt.
  • Bereits 2022 gab es Hinweise, Ermittlungen wurden jedoch eingestellt.
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Ein 33-jähriger Kita-Betreuer steht im Verdacht, über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mindestens 15 Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die SRF vorliegt. Laut Anklage geschahen die Übergriffe in zwei privaten Kitas im Raum Bern und Winterthur.

Der Mann soll die Taten auch gefilmt haben. Bei seiner Verhaftung im Februar 2024 wegen mutmasslicher Verstösse gegen Kinderpornografie stellte die Polizei laut Anklage auch entsprechendes Material aus den Kitas sicher.

Erste Hinweise gab es bereits 2022

Bereits 2022 gab es laut SRF Hinweise auf mögliche Übergriffe in Winterthur. Ermittlungen wurden jedoch mangels Beweisen eingestellt. Der Beschuldigte wechselte später nach Bern, wo er erneut als Gruppenleiter arbeitete.

Die betroffenen Kitas zeigen sich erschüttert und haben ihre Schutzkonzepte inzwischen verschärft. Den weiteren Betreuungspersonen und der Geschäftsleitung sei nichts aufgefallen. Gegen die Leitung der Kita in Bern läuft inzwischen eine Strafanzeige, eingereicht von einer Opferanwältin im Namen betroffener Familien.

Der Beschuldigte hat laut seiner Verteidigung gestanden. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

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