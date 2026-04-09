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«Er stand so alleine da» Zürcher Kita vergisst Kleinkind im Park – Frau äussert scharfe Kritik

Dominik Müller

9.4.2026

Der künstliche Glattparksee in Opfikon ZH.
Der künstliche Glattparksee in Opfikon ZH.
Archivbild: Keystone

Beim Zürcher Glattpark findet eine Frau ein Kleinkind ohne Aufsicht. Erst später trifft sie auf eine Betreuerin, die den Bub anspricht – und äussert daraufhin scharfe Kritik.

Redaktion blue News

09.04.2026, 13:07

09.04.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau entdeckte beim Glattpark in Opfikon ZH einen etwa zweijährigen Bub, der alleine unterwegs war.
  • Erst später traf sie auf eine Betreuerin einer Kindergruppe, die das Fehlen des Jungen offenbar nicht bemerkte.
  • Unklar bleibt, zu welcher Kita der Bub gehört.
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Eine Zürcherin hat vor einer Woche in der Nähe des Glattparksees in Opfikon ZH – unmittelbar an der Grenze zur Stadt Zürich – ein allein gelassenes Kleinkind entdeckt. Die Frau war am Donnerstag gegen 10.20 Uhr unterwegs, als sie am Waldrand einen etwa zweijährigen Bub bemerkte.

«Man sah von Weitem, dass er irgendwie verloren war», sagt sie zu «20 Minuten». «Er stand so alleine da, und als ich näher kam, sah ich, wie verweint er war.»

Zunächst sei sie davon ausgegangen, dass der Junge zu einer nahegelegenen Kindergruppe gehört – dies sei aber nicht der Fall gewesen. Erst als sie in einem kleinen Wald Bewegung sah und mit dem Bub dorthin lief, traf sie auf eine Betreuerin, die den Jungen ansprach.

«Sie hatten den einfach vergessen»

Für die Frau wirft der Vorfall Fragen auf. «Der war schon einige Zeit alleine. Sie hatten den einfach vergessen», wird sie von «20 Minuten» zitiert. Besonders irritiert habe sie die Reaktion der Betreuerin: «Sie hat nonchalant so getan, als wäre nichts dabei.»

Dabei sei der Bub «wirklich verzweifelt und verängstigt» gewesen. Aus Sorge, dass die Eltern möglicherweise nichts davon erfahren, machte sie den Vorfall öffentlich.

Bislang ist unklar, zu welcher Kita oder Spielgruppe das Kind gehört. Mehrere Einrichtungen in der Umgebung erklärten auf Anfrage von «20 Minuten», dass sie nicht betroffen seien und keinen solchen Vorfall kennen.

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