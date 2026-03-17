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KKJPD-Präsidentin warnt Die Schweiz ist ein «attraktives Ziel für hybride Angriffe»

SDA

17.3.2026 - 06:30

Karin Kayser-Frutschi, die Präsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. (Archivbild)
Karin Kayser-Frutschi, die Präsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. (Archivbild)
Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Cyberangriffe und Spionagevorfälle nehmen in der Schweiz laut Karin Kayser-Frutschi, Präsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, stark zu. 

Keystone-SDA

17.03.2026, 06:30

17.03.2026, 06:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cyberangriffe und Spionagevorfälle nehmen in der Schweiz stark zu.
  • Das sagt Karin Kayser-Frutschi, Präsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, in einem neuen Interview.
  • Als offene Gesellschaft sei die Schweiz ein attraktives Ziel für hybride Angriffe.
  • Zivile Sicherheitsorganisationen müssten sich dieser Gefahr stärker bewusst werden.
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«Das sind keine abstrakten Bedrohungen, sondern faktische Angriffe», sagte sie zur «Neuen Zürcher Zeitung». Spionage richte sich insbesondere gegen Forschungsinstitutionen, innovative Unternehmen, kritische Infrastrukturen und staatliche Verwaltungen. Sie erfolge häufig digital über Cyberangriffe, aber auch durch klassische Auskundschaftung, etwa durch das Beobachten oder Fotografieren kritischer Anlagen.

«Als offene Gesellschaft sind wir ein attraktives Ziel für hybride Angriffe», sagte Kayser-Frutschi im am Dienstag erschienenen Interview mit der Zeitung. Zivile Sicherheitsorganisationen müssten sich dieser Gefahr stärker bewusst werden.

Kooperation statt «Silodenken»

Die Armee könne die Kantone dabei nicht immer unterstützen, da sie sich stärker auf die Landesverteidigung konzentrieren müsse. Deshalb brauche es stärker spezialisierte Polizeikorps und mehr Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. «Es ist ineffizient, wenn in einem so kleinräumigen Land alle Polizeikorps alles abdecken wollen», bemerkte die KKJPD-Präsidentin. Sicherheit entstehe heute durch Kooperation und nicht durch kantonales «Silodenken».

Weiter sagte Kayser-Frutschi, die Schweiz sei für andere Länder ein Unsicherheitsfaktor. Man sei weder Teil der EU noch der Nato, befinde sich aber mitten in Europa. Man müsse sich mehr bemühen und den Partnerländern zeigen, dass man wirkungsvoll mit ihnen zusammenarbeiten wolle. Deshalb erhalte die Schweiz heute teilweise nicht alle wichtigen Informationen, die die Kantonspolizeien benötigten, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen.

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