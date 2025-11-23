  1. Privatkunden
Davos Wiesen Kleinbus kollidiert mit Mauer und kippt – keine Verletzten

Lea Oetiker

23.11.2025

Wegen des querliegenden Kleinbusses musste die Landwasserstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
Wegen des querliegenden Kleinbusses musste die Landwasserstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.
Kantonpolizei Graubünden

Am Samstagnachmittag kam es auf der Landwasserstrasse in Davos Wiesen zu einem Unfall, als ein Kleinbus in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, gegen eine Mauer prallte und auf die Seite kippte.

Lea Oetiker

23.11.2025, 09:30

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landwasserstrasse in Davos Wiesen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 47-jähriger Mann war kurz nach 14 Uhr mit einem Beifahrer in Richtung Tiefencastel unterwegs, als der Kleinbus in einer Linkskurve vom rechten Fahrbahnrand abkam.

Das Fahrzeug geriet auf ein verschneites Wiesenbord, prallte gegen eine mit einem Geländer versehene Mauer und wurde danach auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es auf der Seite zum Stillstand kam. Beide Insassen konnten das stark beschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen.

Wegen des querliegenden Kleinbusses musste die Landwasserstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Graubünden auch die Strassenrettung Davos.

