Das Flugzeug soll in einem Feld beim Allmendweg abgestürzt sein. Screenshot Google Maps

In Wichtrach ist am Dienstagmittag ein Kleinflugzeug in ein Feld gekracht. Die Polizei bestätigte den Einsatz, hält sich zu Details aber noch bedeckt.

Am Dienstagmittag ist bei Wichtrach ein Kleinflugzeug in ein Feld abgestürzt. Die Berner Kantonspolizei hat einen Einsatz vor Ort auf Anfrage bestätigt.

Der Alarm sei um 12 Uhr eingegangen, bestätigte eine Polizeisprecherin eine Meldung auf dem Portal der Berner Tamedia-Zeitungen. Der Vorfall habe sich in der Gegend des Allmendwegs ereignet. Laut einem Reporter der Zeitung handelt sich um ein Segelflugzeug. Auf dem Portal ist ein Foto zu sehen, das ein aus dem Feld ragendes Fahrgestell eines Kleinflugzeugs zeigt.

Nähere Angaben zum Geschehen und allfälligen Verletzten machte die Polizei noch nicht. Sie versprach weitere Informationen im Lauf des Nachmittags.