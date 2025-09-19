Kleinflugzeug stürzt in den Zugersee

Ein Kleinflugzeug stürz am Freitag bei Cham ab. sda

Unglück in Cham (ZG): Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag direkt vor Passanten in den Zugersee gestürzt. Feuerwehr, Polizei und Seerettung stehen im Grosseinsatz – über mögliche Opfer gibt es noch keine Angaben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Cham (ZG) ist am Freitagnachmittag ein Kleinflugzeug in den Zugersee gestürzt – direkt vor den Augen von Passanten.

Feuerwehr, Polizei, Sanität und Seerettung sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz; zu Opfern oder Verletzten gibt es noch keine Angaben.

Die Ermittlungen zum Absturz laufen, der Zugersee ist derzeit Schauplatz eines grossen Rettungseinsatzes. Mehr anzeigen

Schock am Freitagnachmittag in Cham (ZG): Ein Kleinflugzeug ist direkt vor den Augen von Passanten in den Zugersee gestürzt. Ein Video, welches der «Zuger Zeitung» vorliegt, zeigt, wie die Maschine nur knapp über der Wasseroberfläche eine Rechtskurve fliegt, immer weiter an Höhe verliert – und schliesslich unkontrolliert auf dem See aufschlägt.

Die Zuger Polizei bestätigt den Absturz. «Derzeit läuft ein Grosseinsatz», heisst es. Feuerwehr, Polizei, Sanität und Seerettung sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Angaben zu möglichen Opfern oder Verletzten gibt es bislang nicht. Weiter sagt die Zuger Polizei, dass es sich bei der Maschine um ein Wasserflugzeug handle.

Brisant: Genau an diesem Wochenende findet in Cham ein Wasserflugzeug-Anlass statt, zu dem sich sechs Piloten angemeldet haben. Ob die verunglückte Maschine Teil dieses Events war, ist derzeit noch offen.

Die Ermittlungen laufen – und der Zugersee ist für die Rettungskräfte nun Schauplatz eines dramatischen Einsatzes.