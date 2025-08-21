  1. Privatkunden
Tragödie in Neckertal SG Kleinkind (2) ertrinkt in Pool

Sven Ziegler

21.8.2025

-
-
sda

In St. Gallen ist ein zweijähriges Kind in einem Aufstellpool tödlich verunfallt. Der genaue Hergang ist unklar – die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Sven Ziegler

21.08.2025, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem unbeaufsichtigten Moment geriet ein 2-Jähriger in einen Pool vor dem Haus.
  • Trotz Reanimation verstarb das Kleinkind noch vor Ort.
  • Die Staatsanwaltschaft St. Gallen klärt die genauen Umstände des tragischen Unfalls.
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend ist es in der Ostschweiz zu einem tragischen Unglück gekommen: Kurz nach 20 Uhr geriet ein zweijähriger Knabe aus noch unbekannten Gründen in einen Aufstellpool vor dem Wohnhaus und ertrank.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einem unbeaufsichtigten Moment. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Rettungskräfte, einen Notarzt und die Rega konnte das Kleinkind nicht mehr gerettet werden – es verstarb noch vor Ort.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen standen ebenso im Einsatz wie ein Team der Psychologischen Ersten Hilfe, um die Angehörigen zu betreuen.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Die Polizei mahnt im Zusammenhang mit dem tragischen Ereignis zur Vorsicht im Umgang mit Wasserflächen bei Kleinkindern: «Schon wenige Zentimeter Wasser können für Kinder gefährlich werden. Pools sollten stets abgesichert und Kleinkinder nie unbeaufsichtigt in deren Nähe gelassen werden.»