Kleinkind aus Schacht gerettet – Mutter handelt heldenhaft

In Fislisbach AG hatten eine Mutter und ihr Kind Glück im Unglück. Commons/Aquarius2000

In Fislisbach fiel ein Kleinkind in einen ungesicherten Regenschacht. Die Mutter sprang sofort hinterher und rettete das Kind, während Passanten Erste Hilfe leisteten.

Redaktion blue News

Drama auf dem Guggerplatz in Fislisbach AG: Ein 18 Monate altes Mädchen ist in einen ungesicherten Regenschacht gefallen. Der Schacht war über zwei Meter tief und bis zum Rand mit Wasser gefüllt, was ihn zu einer tödlichen Falle machte. Mutter Arienne war nur wenige Meter entfernt, als das Unglück geschah.

Arienne handelte instinktiv und sprang ohne zu zögern in den Schacht, um ihre Tochter zu retten, berichtet «20 Minuten». Sie beschreibt die verzweifelten Minuten im Schacht, in denen sie im Dunkeln nach ihrer Tochter tastete. Schliesslich fand sie den Zipfel der Jacke des Kindes und konnte es nach oben ziehen.

Oben angekommen, leisteten Passanten sofort Erste Hilfe, was dem Kind das Leben rettete. Dank der schnellen Reaktion der Mutter und der Hilfe der Anwesenden konnte das Mädchen gerettet werden. Nach dem Vorfall wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht, wo es sich erholte.

Mutter Arienne fordert Konsequenzen

Langfristige Schäden sind nicht zu erwarten, aber die Familie ist traumatisiert. Arienne und ihr siebenjähriger Sohn sind von den Ereignissen tief betroffen. Die Mutter stellt sich die Frage, wie es zu einem solchen Vorfall auf einem öffentlichen Platz kommen konnte und fordert Konsequenzen.

Der Fislisbacher Gemeinderat, vertreten durch Christoph Schott, äusserte sich betroffen über das Geschehene. Er erklärte, dass der Dolendeckel des Schachts normalerweise sehr fest verschlossen sei. Die Gemeinde hat sofort Massnahmen ergriffen, um den Schacht zusätzlich zu sichern, und prüft nun, ob weitere bauliche Anpassungen notwendig sind.

Eine Untersuchung des Vorfalls läuft, um die Ursache für die Sicherheitslücke zu ermitteln und zukünftige Unfälle zu verhindern.