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Crew verschiebt Rückreise Kleinkind muss auf Swiss-Flug nach Ibiza reanimiert werden

Noemi Hüsser

15.6.2026

Der geplante Rückflug wurde von Samstag auf Sonntag verschoben.
Der geplante Rückflug wurde von Samstag auf Sonntag verschoben.
sda

Nach der Landung eines Swiss-Flugs von Zürich nach Ibiza musste die Crew am Samstag ein Kleinkind reanimieren. Der geplante Rückflug nach Zürich wurde verschoben.

Keystone-SDA

15.06.2026, 08:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Landung eines Swiss-Flugs von Zürich nach Ibiza musste ein Kleinkind reanimiert werden.
  • Das Kind war wieder bei Bewusstsein, als die Einsatzkräfte übernahmen.
  • Wegen der emotionalen Belastung trat die Crew den Rückflug nicht an. Der Flug nach Zürich wurde am Sonntag nachgeholt.
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Auf einem Swiss-Flug von Zürich nach Ibiza ist am Samstag ein Kleinkind nach der Landung reanimiert worden. Der Rückflug der Maschine musste in der Folge verschoben werden, wie die Fluggesellschaft Swiss am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Nach der Landung des Fluges LX8252 am Samstag in Ibiza habe die Mutter des Kindes um Hilfe gebeten, teilte die Swiss auf Anfrage mit. Zunächst darüber berichtet hatte «20 Minuten». Die Besatzung habe gemeinsam mit Passagieren Wiederbelebungsmassnahmen eingeleitet. Das Kind sei wieder bei Bewusstsein gewesen als die angeforderten Rettungskräfte eingetroffen seien.

Aufgrund des emotional belastenden Vorfalls entschied die Crew laut Angaben der Swiss, den geplanten Rückflug nach Zürich nicht anzutreten. Die Fluggesellschaft begründete diesen Schritt mit der notwendigen vollen Konzentration für sicherheitsrelevante Abläufe.

Der Flug wurde schliesslich am Sonntag nachgeholt. Die Maschine landete am Sonntagnachmittag mit 154 Passagieren in Zürich.

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