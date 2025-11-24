  1. Privatkunden
Galerie SG Kletterer stürzt 20 Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Lea Oetiker

24.11.2025

(Symbolbild)
(Symbolbild)
Kantonspolizei St. Gallen

Ein 30-jähriger Mann ist am Sonntag im Klettergebiet Galerie rund 20 Meter abgestürzt und hat sich dabei eher schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital.

Lea Oetiker

24.11.2025, 09:47

24.11.2025, 09:51

Am Sonntagmittag ist im Klettergebiet Galerie ein 30-jähriger Mann rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Kletterer erlitt dabei eher schwere Verletzungen und wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Der Mann war gemeinsam mit einer 29-jährigen Begleiterin unterwegs. Während er eine rund 30 Meter hohe Route kletterte und nach dem Wendepunkt den Abstieg begann, fiel er aus bislang ungeklärten Gründen und prallte am Rand eines Steinschlagnetzes auf.

Im Einsatz standen die Rega sowie die Kantonspolizei St.Gallen. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei klärt die genaue Unfallursache ab.

