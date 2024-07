Klima-Aktivisten wollen Flughafen Zürich lahmlegen

Was geht hier am Wochenende noch? Der Flughafen Zürich. (Symbolbild) KEYSTONE

Am Wochenende wollen Klimaaktivisten zahlreiche Flughäfen lahmlegen. Auch Zürich wird erwähnt. Der Flughafen ist vorbereitet.

Am kommenden Wochenende wollen Klimaaktivisten den Flugbetrieb stören.

Auch der Flughafen Zürich soll betroffen sein.

An diesem Wochenende könnten Flugreisende in Europa aufgrund von Aktionen der Klima-Aktivisten der «Letzten Generation» auf erhebliche Störungen stossen. Mitten in den Ferien plant die Gruppe gross angelegte Proteste an Flughäfen, darunter auch am Flughafen Zürich, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen.

Auf ihrer Facebook-Seite kündigen die Aktivisten weltweite Proteste an, die am 27. Juli beginnen sollen. Die Proteste sollen in Ländern wie Kanada, England, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden, wobei der Flughafen Zürich mehrfach erwähnt wird, wie zunächst der «Blick» berichtete.

Flughafen ist vorbereitet

Der Flughafen Zürich hat sich auf mögliche Störungen vorbereitet. Ein Sprecher des Flughafens erklärte gegenüber der Zeitung, dass man einen umfassenden Sicherheitsplan habe und in ständigem Kontakt mit der Kantonspolizei Zürich stehe.

Sicherheitsmassnahmen würden entsprechend der aktuellen Lage angepasst. Der Flughafen verurteilt die geplanten Aktionen. «Sie sind gesetzeswidrig, da sie die Sicherheit von Infrastruktur, Flugbetrieb und Menschenleben gefährden», wird ein Sprecher zitiert.

Unklar bleibt, welche Schweizer Klima-Aktivisten an den Aktionen teilnehmen werden. «Renovate Switzerland» hat eine Teilnahme ausgeschlossen. Die Umweltschutzbewegung «Extinction Rebellion» hat sich gegenüber dem «Blick» nicht geäussert.