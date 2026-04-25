Der Theatersaal des Luzerner Theater mit der Zuschauertibüne und dem Orchestergraben. Keystone

Eine Führungskraft am Luzerner Theater macht mit Mobbingvorwürfen Schlagzeilen. Eine externe Untersuchung bestätigt problematische Zustände in der Leitung der Opernsparte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine externe Untersuchung am Luzerner Theater bestätigt «problematische Verhaltensweisen» und ein teilweise «reales» Klima der Angst in der Opernsparte.

Mitarbeitende berichten von Druck, unsensibler Kommunikation und einer «erheblichen Vertrauenskrise», auch wenn kein systematisches Mobbing nachgewiesen wurde.

Die Theaterleitung hält dennoch an Ursula Benzing fest und kündigt Massnahmen an – ob diese greifen, ist offen. Mehr anzeigen

Am Luzerner Theater erhärten sich die Vorwürfe gegen Operndirektorin Ursula Benzing teilweise. Eine externe Untersuchung bestätigt laut einem Bericht, der CH Media vorliegt, «problematische Verhaltensweisen» und «erhebliche Spannungen» innerhalb der Opernsparte. Für einen Teil der Belegschaft sei ein «Klima der Angst real» und müsse «ernst genommen» werden.

Für die Analyse wurden rund 20 Mitarbeitende befragt und interne Unterlagen ausgewertet. Dabei schilderten Angestellte, sie hätten «Hemmungen gehabt», Kritik offen zu äussern, und erlebten Rückmeldungen als «scharf» oder «wenig einfühlsam». In mehreren Fällen fühlten sich Mitarbeitende «herabgesetzt, unter Druck gesetzt oder in ihrer beruflichen Stellung verunsichert», heisst es im Bericht.

Zwar fanden die Juristen keine Belege für «systematisches Mobbing» oder ein institutionelles Angstsystem, doch sprechen sie von einer «erheblichen Vertrauenskrise» und Defiziten in Kommunikation und Konfliktlösung, wie CH Media berichtet. Diese Einschätzung deckt sich laut einem separaten Bericht mit den Erfahrungen der städtischen Ombudsstelle, auch wenn viele Hinweise wegen anonymer Meldungen nur eingeschränkt überprüft werden konnten.

«Entspricht nicht den Werten des Hauses»

Die Theaterleitung will dennoch an Benzing festhalten, die derzeit aus «privaten Gründen» abwesend ist. Man räumt auf Anfrage von CH Media ein, dass Mitarbeitende «Verunsicherung, mangelnde Transparenz und ein angespanntes Arbeitsklima» erlebt hätten – dies entspreche «nicht den Werten» des Hauses. Als Reaktion kündigt das Theater unter anderem mehr strukturierte Kommunikation, Coaching für Führungskräfte und stärkere interne Prozesse zur Konfliktbewältigung an.

Ob diese Massnahmen ausreichen, bleibt offen. Bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe soll die Intendanz mehrfach interveniert haben, ohne nachhaltige Verbesserung. Zudem ist unklar, wie die künftige Leitung ab 2026/27 mit der Personalie umgehen wird.

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