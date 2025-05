Prognose anders als Realität – so genau waren die Klimamodelle wirklich

Extrem warme Sommer gibt es in Europa immer häufiger. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Die Schweiz erwärmt sich schneller als erwartet, obwohl Klimamodelle die globale Entwicklung meist gut vorhersagen. Das beeinflusst auch das Reiseverhalten, denn immer mehr Menschen suchen kühlere Ziele.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Klimamodelle waren insgesamt zuverlässig, doch die Erwärmung ist stärker als erwartet.

Ursachen sind weniger Feinstaub und mehr Hochdruckwetter.

Deshalb reisen immer mehr Schweizer in kühlere und nördliche Regionen. Mehr anzeigen

Die Klimamodelle der letzten Jahrzehnte haben sich als erstaunlich zuverlässig erwiesen – zumindest, wenn es um die globale Entwicklung geht. Das sagt Klimatologe Erich Fischer zu blue News.

Schon die Vorhersagen, die ab den 1990er-Jahren gemacht wurden, sind auf globaler Ebene weitgehend eingetroffen. Seither wurden die Modelle immer weiter verfeinert, sodass die globalen Tendenzen heute sehr zuverlässig abgebildet werden.

Auch in der Schweiz werden seit Anfang der Jahrtausendwende Klimavorhersagen gemacht. «Auch hier kann man sagen, dass sie grundsätzlich eingetroffen sind», so Fischer. Aber: «Die Sommertemperaturen der letzten zehn Jahre lagen deutlich am oberen Ende dessen, was man früher erwartet hatte», heisst es weiter.

Laut Fischer waren vor allem die Jahre 2015, 2018 und 2022 besonders auffällig, da die Sommer in diesen Jahren aussergewöhnlich heiss waren. Sie zählen zu den wärmsten seit Beginn der Messungen und machen deutlich, dass die Temperaturen inzwischen Werte erreichen, die man früher kaum für möglich gehalten hätte.

Anders ausgedrückt: «Unsere Einschätzungen waren eher vorsichtig, und die Realität hat die Erwartungen tendenziell sogar noch etwas übertroffen. Das Klima hat sich also stärker verändert, als wir es damals angenommen hatten», so Fischer weiter.

Gründe für die Abweichung: Feinstaub und Hochdruckwetter

Für die Abweichung gibt es zwei Gründe. Der erste Grund: «Feinstaub ist seit den 80er Jahren stark zurückgegangen», erklärt Fischer. Das ist zwar gut für die Gesundheit, aber Feinstaub wirkte auch kühlend und hat die Klimaerwärmung etwas verschleiert. «Dieser Effekt ist nun nahezu weggefallen. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren ist aber erst das ganze Ausmass der Erwärmung sichtbar geworden.»

Der zweite Grund: «Wir hatten mehr sommerliches Hochdruckwetter», sagt Fischer. Also weniger Wolken und mehr Hitze im Sommer. Das hat die Erwärmung zusätzlich beschleunigt, könnte aber laut dem Klimatologen in Zukunft wieder etwas verlangsamen.

Im November werden neue Klimaszenarien veröffentlicht, in denen beide genannten Gründe berücksichtigt sind. Zudem wird darauf hingewiesen, dass einige Prognosen nach oben angepasst werden müssen, da bestimmte Erwärmungsniveaus früher erreicht wurden als ursprünglich angenommen.

Ob der bevorstehende Sommer tatsächlich ein Hitzesommer wird, lässt sich bisher noch nicht sagen. Ein Anzeichen könnte jedoch sein, dass der Frühling in Grossbritannien und den skandinavischen Ländern ungewöhnlich trocken war. Das ist eine Voraussetzung, die einen heissen Sommer ermöglicht, ist aber keine Garantie dafür.

Langfristig zeichnet sich jedoch ein eindeutiger Trend ab: In den kommenden Jahrzehnten werden die Sommer in der Schweiz weiterhin wärmer werden.

Der Norden ist ein beliebtes Reiseziel

Die zunehmende Trockenheit und Hitze in der Schweiz beeinflussen auch das Freizeit- und Reiseverhalten der Menschen. «Der Norden liegt definitiv im Trend, dies seit Jahren», schreibt Nick Gerber, Mediensprecher bei Globetrotter, auf Anfrage von blue News. «Vor allem in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren.»

Ob der Norden wegen der Hitze immer beliebter wird, kann Gerber nicht genau sagen. «Der Norden fasziniert durch tolle Natur und Landschaften. Aber klar ist auch das Klima angenehm», erklärt er weiter. Auch die Waldbrände, die jedes Jahr in Portugal, Spanien und Griechenland vorkommen, würden dazu führen, sich für eine Destination im Norden zu entscheiden.

Die wachsende Beliebtheit des Nordens lässt sich auch im aktuellen Buchungstrend und in Empfehlungen für 2025 erkennen: «Nordeuropa und die Azoren liegen im Moment bei uns sehr im Trend», sagt Gerber. «So auch Nordamerika, wobei sicher Kanada auf Kosten der USA zugelegt hat.»

Auch Muriel Wolf, Mediensprecherin bei Hotelplan, schreibt auf Anfrage: «Der Anteil kühlerer Regionen am Buchungsvolumen hat in den letzten Jahren zugenommen. Besonders beliebt sind dieses Jahr Grossbritannien, Norwegen, Schweden, Island, Irland und Dänemark.»

Zu den Top-Destinationen der Schweizer*innen würden jedoch weiterhin Griechenland, Spanien und Zypern zählen.