Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Extremhitze, Trockenheit Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Sven Ziegler

4.11.2025

Hitzewellen werden in der Schweiz immer weiter zunehmen. 
Hitzewellen werden in der Schweiz immer weiter zunehmen. 
KEYSTONE

MeteoSchweiz und die ETH Zürich legen neue Klimaszenarien vor: Die Schweiz erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt, Extremhitze, Sommertrockenheit und Starkniederschläge nehmen zu, die Schneedecke schrumpft.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

04.11.2025, 10:53

04.11.2025, 11:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz liegt bei der Erwärmung klar über dem globalen Schnitt; seit vorindustriell beträgt der Anstieg hierzulande bereits rund 2,9 Grad.
  • Vier Trends prägen die Zukunft: Mehr Hitzetage und Tropennächte, trockenere Sommer, heftigere Starkniederschläge und deutlich weniger Schnee.
  • In Städten werden Tropennächte massiv häufiger; im Tessin könnten Hitzewellen Arbeit im Freien regelmässig erschweren. Die Szenarien bilden die Grundlage der Bundesstrategie zur Klimaanpassung.
Mehr anzeigen

Die Schweiz zählt zu den besonders stark betroffenen Regionen der Klimaerwärmung. Darauf weisen die neuen Klimaszenarien 2025 hin, die MeteoSchweiz und die ETH Zürich am Dienstag gemeinsam vorgestellt haben – in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Bereits heute liegt die Erwärmung in der Schweiz bei rund +2,9 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, während global etwa +1,3 Grad gemessen werden.

«Die neuen Klimaszenarien verschaffen uns ein konkreteres Bild der klimatischen Veränderungen in der Schweiz für die nächsten Jahrzehnte. Sie helfen uns, die Entwicklungen einzuschätzen und geeignete Massnahmen zu planen – zum Schutz unserer Umwelt, unserer Städte und unserer Landwirtschaft», sagte Baume-Schneider bei der Präsentation.

Vier Kerntrends erkennen die Forscher klar. 

Extremere Hitze

Hitzewellen in der Schweiz werden vermehrt zunehmen. 
Hitzewellen in der Schweiz werden vermehrt zunehmen. 
Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Hitzebelastung nimmt deutlich zu. Regionen in tieferen Lagen – insbesondere Städte – werden in Zukunft deutlich mehr Hitzetage und Tropennächte erleben. Der heisseste Tag eines Jahres wird im Durchschnitt rund 4,4 Grad wärmer sein als heute.

In Zürich werden bis zum Ende des Jahrhunderts rund fünfmal mehr Tropennächte erwartet als im Vergleichszeitraum 1991–2020. Im Tessin verschärft sich die Situation noch deutlicher: In Lugano könnten bei einer globalen Erwärmung um zwei Grad bis zu 37 Tropennächte innerhalb von nur zehn Wochen auftreten.

Extreme Hitze belastet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Wirtschaft. Arbeiten im Freien werden zunehmend schwieriger, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinken. Besonders ältere Menschen und Kinder gelten als gefährdet.

Trockene Sommer

In der Schweiz wird es künftig vermehrt trocken bleiben. 
In der Schweiz wird es künftig vermehrt trocken bleiben. 
KEYSTONE

Parallel zur Erwärmung trocknen die Sommer zunehmend aus. In den vergangenen 40 Jahren hat die Sommertrockenheit bereits spürbar zugenommen – künftig wird sie um rund 44 Prozent intensiver sein.

Der Grund liegt in der Kombination aus steigenden Temperaturen, höherer Verdunstung und abnehmenden Niederschlägen. Dadurch werden Böden deutlich trockener, und die Waldbrandgefahr steigt markant an. In Sion könnte es künftig an bis zu 27 Tagen pro Jahr eine hohe wetterbedingte Waldbrandgefahr geben.

Trockene Sommer wirken sich auch auf Landwirtschaft und Energieproduktion aus: Ernteausfälle, sinkende Wasserstände und Einschränkungen in der Schifffahrt sind mögliche Folgen.

Heftigere und häufigere Starkniederschläge

Heftige Niederschläge dürften zunehmen. 
Heftige Niederschläge dürften zunehmen. 
KEYSTONE

Gleichzeitig mit den längeren Trockenphasen werden Unwetter zunehmen. Die Luft kann pro Grad Erwärmung bis zu sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen, was die Intensität von Niederschlägen deutlich verstärkt.

Die Forschenden erwarten in allen Jahreszeiten häufiger heftige Regenfälle, besonders in Form kurzer, intensiver Gewitter. Solche Starkniederschläge erhöhen das Risiko für Überschwemmungen, Sturzfluten und Hagelstürme – mit Folgen für Häuser, Infrastruktur und Betriebe.

Auch wenn die gesamte Niederschlagsmenge im Sommer abnimmt, werden einzelne Ereignisse intensiver ausfallen. Es regnet also seltener, aber dafür umso heftiger.

Weniger Schnee und steigende Nullgradgrenze

Wohl ein immer selteneres Bild: Dicke Schneedecken in der Schweiz. 
Wohl ein immer selteneres Bild: Dicke Schneedecken in der Schweiz. 
Keystone/Andrea Soltermann

Die Erwärmung trifft auch die Alpen. Die winterliche Nullgradgrenze steigt im Durchschnitt um rund 550 Meter – von derzeit etwa 900 auf rund 1450 Meter über Meer. Damit verschiebt sich die natürliche Schneefallgrenze deutlich nach oben.

In tiefen und mittleren Lagen fällt künftig mehr Regen statt Schnee. Die Schneedecke wird dünner und bleibt kürzer liegen. Pro Jahrzehnt könnten in den Alpen bis zu acht Zentimeter Schneehöhe verloren gehen.

Das hat Folgen für Wintersportorte, Wasserhaushalt und Ökosysteme. Viele Skigebiete müssen sich auf eine Zukunft ohne verlässliche Schneesaison einstellen, während das Schmelzwasser im Sommer zunehmend fehlt.

Mehr aus der Schweiz

Zuwanderung. Kommission will keinen Gegenvorschlag zu «10-Millionen»-Initiative

ZuwanderungKommission will keinen Gegenvorschlag zu «10-Millionen»-Initiative

Aktuell. Tessiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grossrat

AktuellTessiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grossrat

Verwirrung um Hausverbot. Hausverbot nach Dinner – Gemeinde prüft Verhalten von Visper Politiker

Verwirrung um HausverbotHausverbot nach Dinner – Gemeinde prüft Verhalten von Visper Politiker

Meistgelesen

Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei
Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken
«Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»
TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo
Trainer bricht während Spiel zusammen und stirbt kurz darauf