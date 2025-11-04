Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken

Hitzewellen werden in der Schweiz immer weiter zunehmen. KEYSTONE

MeteoSchweiz und die ETH Zürich legen neue Klimaszenarien vor: Die Schweiz erwärmt sich deutlich schneller als der globale Durchschnitt, Extremhitze, Sommertrockenheit und Starkniederschläge nehmen zu, die Schneedecke schrumpft.

Die Schweiz liegt bei der Erwärmung klar über dem globalen Schnitt; seit vorindustriell beträgt der Anstieg hierzulande bereits rund 2,9 Grad.

Vier Trends prägen die Zukunft: Mehr Hitzetage und Tropennächte, trockenere Sommer, heftigere Starkniederschläge und deutlich weniger Schnee.

In Städten werden Tropennächte massiv häufiger; im Tessin könnten Hitzewellen Arbeit im Freien regelmässig erschweren. Die Szenarien bilden die Grundlage der Bundesstrategie zur Klimaanpassung. Mehr anzeigen

Die Schweiz zählt zu den besonders stark betroffenen Regionen der Klimaerwärmung. Darauf weisen die neuen Klimaszenarien 2025 hin, die MeteoSchweiz und die ETH Zürich am Dienstag gemeinsam vorgestellt haben – in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Bereits heute liegt die Erwärmung in der Schweiz bei rund +2,9 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, während global etwa +1,3 Grad gemessen werden.

«Die neuen Klimaszenarien verschaffen uns ein konkreteres Bild der klimatischen Veränderungen in der Schweiz für die nächsten Jahrzehnte. Sie helfen uns, die Entwicklungen einzuschätzen und geeignete Massnahmen zu planen – zum Schutz unserer Umwelt, unserer Städte und unserer Landwirtschaft», sagte Baume-Schneider bei der Präsentation.

Vier Kerntrends erkennen die Forscher klar.

Extremere Hitze

Hitzewellen in der Schweiz werden vermehrt zunehmen.

Die Hitzebelastung nimmt deutlich zu. Regionen in tieferen Lagen – insbesondere Städte – werden in Zukunft deutlich mehr Hitzetage und Tropennächte erleben. Der heisseste Tag eines Jahres wird im Durchschnitt rund 4,4 Grad wärmer sein als heute.

In Zürich werden bis zum Ende des Jahrhunderts rund fünfmal mehr Tropennächte erwartet als im Vergleichszeitraum 1991–2020. Im Tessin verschärft sich die Situation noch deutlicher: In Lugano könnten bei einer globalen Erwärmung um zwei Grad bis zu 37 Tropennächte innerhalb von nur zehn Wochen auftreten.

Extreme Hitze belastet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Wirtschaft. Arbeiten im Freien werden zunehmend schwieriger, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinken. Besonders ältere Menschen und Kinder gelten als gefährdet.

Trockene Sommer

In der Schweiz wird es künftig vermehrt trocken bleiben.

Parallel zur Erwärmung trocknen die Sommer zunehmend aus. In den vergangenen 40 Jahren hat die Sommertrockenheit bereits spürbar zugenommen – künftig wird sie um rund 44 Prozent intensiver sein.

Der Grund liegt in der Kombination aus steigenden Temperaturen, höherer Verdunstung und abnehmenden Niederschlägen. Dadurch werden Böden deutlich trockener, und die Waldbrandgefahr steigt markant an. In Sion könnte es künftig an bis zu 27 Tagen pro Jahr eine hohe wetterbedingte Waldbrandgefahr geben.

Trockene Sommer wirken sich auch auf Landwirtschaft und Energieproduktion aus: Ernteausfälle, sinkende Wasserstände und Einschränkungen in der Schifffahrt sind mögliche Folgen.

Heftigere und häufigere Starkniederschläge

Heftige Niederschläge dürften zunehmen.

Gleichzeitig mit den längeren Trockenphasen werden Unwetter zunehmen. Die Luft kann pro Grad Erwärmung bis zu sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen, was die Intensität von Niederschlägen deutlich verstärkt.

Die Forschenden erwarten in allen Jahreszeiten häufiger heftige Regenfälle, besonders in Form kurzer, intensiver Gewitter. Solche Starkniederschläge erhöhen das Risiko für Überschwemmungen, Sturzfluten und Hagelstürme – mit Folgen für Häuser, Infrastruktur und Betriebe.

Auch wenn die gesamte Niederschlagsmenge im Sommer abnimmt, werden einzelne Ereignisse intensiver ausfallen. Es regnet also seltener, aber dafür umso heftiger.

Weniger Schnee und steigende Nullgradgrenze

Wohl ein immer selteneres Bild: Dicke Schneedecken in der Schweiz.

Die Erwärmung trifft auch die Alpen. Die winterliche Nullgradgrenze steigt im Durchschnitt um rund 550 Meter – von derzeit etwa 900 auf rund 1450 Meter über Meer. Damit verschiebt sich die natürliche Schneefallgrenze deutlich nach oben.

In tiefen und mittleren Lagen fällt künftig mehr Regen statt Schnee. Die Schneedecke wird dünner und bleibt kürzer liegen. Pro Jahrzehnt könnten in den Alpen bis zu acht Zentimeter Schneehöhe verloren gehen.

Das hat Folgen für Wintersportorte, Wasserhaushalt und Ökosysteme. Viele Skigebiete müssen sich auf eine Zukunft ohne verlässliche Schneesaison einstellen, während das Schmelzwasser im Sommer zunehmend fehlt.