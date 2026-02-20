  1. Privatkunden
Unfall in Klosters GR Kind (8) vor Schulbus überrollt 

Sven Ziegler

20.2.2026

Auf der Talstrasse in Klosters ist ein 8-jähriger Schüler beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst worden.
Auf der Talstrasse in Klosters ist ein 8-jähriger Schüler beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst worden.
Kapo GR

Auf der Talstrasse in Klosters ist ein 8-jähriger Schüler beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst worden. Der Junge wurde leicht verletzt und musste ins Medizinische Zentrum gebracht werden.

Redaktion blue News

20.02.2026, 09:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Klosters ist ein 8-jähriger Schüler vor einem stehenden Schulbus von einem Auto erfasst worden.
  • Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Medizinische Zentrum gebracht.
  • Die Kantonspolizei Graubünden untersucht nun den genauen Unfallhergang.
Mehr anzeigen

Kurz vor 16 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag auf der Talstrasse in Klosters zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ein Schülerbus hatte angehalten, um Kinder aussteigen zu lassen.

Ein 8-jähriger Schüler beabsichtigte daraufhin, vor dem stehenden Bus die Strasse in Richtung links zu überqueren. Zur gleichen Zeit überholte ein 51-jähriger Autofahrer den Schulbus. In diesem Moment kam es zur Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Jungen.

Der Schüler zog sich gemäss Polizeiangaben leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst Schiers brachte ihn zur Kontrolle in das Medizinische Zentrum in Klosters.

Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

