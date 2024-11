Lipo schliesst sechs Filialen. KEYSTONE

Der Möbelriese XXXLutz schliesst sechs Lipo-Filialen und setzt auf die Marken Mömax, Conforama und XXXLutz. Die Mitarbeiter behalten ihre Jobs.

Der österreichische Möbelkonzern XXXLutz, einer der grössten der Welt, hat beschlossen, sechs Filialen der kürzlich erworbenen Lipo-Möbelhäuser zu schliessen. Diese Entscheidung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, bei der die Marken Mömax, Conforama und XXXLutz in den betroffenen Standorten Einzug halten werden.

Die betroffenen Filialen befinden sich in Reinach (BL), Winterthur, St. Gallen, Suhr (AG), Interlaken (BE) und Pratteln (BL), berichtet 20 Minuten. In einem Schreiben an die Mitarbeiter wurde mitgeteilt, dass die Schliessung aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt, da die Standorte nicht in die neue Positionierungsstrategie von Lipo als Discount-Einrichtungshaus passen.

Trotz der Schliessungen wird es keine Entlassungen geben. Alle rund 70 Mitarbeiter haben die Möglichkeit, ihre Arbeit unter den gleichen Bedingungen in anderen Lipo-Filialen oder bei den neuen Marken Mömax, Conforama und XXXLutz fortzusetzen.

Die Umwandlung der Lipo-Filialen in andere Marken ist ein Schritt, um die Präsenz von XXXLutz in der Schweiz zu stärken und die Marke Lipo klarer zu positionieren. Die Anzahl der Lipo-Filialen wird dadurch von 22 auf 16 reduziert.

