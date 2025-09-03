3:19 Das sagt SRF-Direktorin Nathalie Wappler zu ihrem Rücktritt SRF-Direktorin Nathalie Wappler legt ihr Amt Ende April 2026 nieder. Im Interview mit blue News legt sie ihre Beweggründe dar.

TV-Boss Nathalie Wappler gibt ihr Amt per Ende April 2026 ab – aus eigener Entscheidung. Der Schritt folgt auf schwierige Jahre mit Sparmassnahmen und Umstrukturierungen bei SRF.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nathalie Wappler hat sich entschieden, als Direktorin von SRF sowie als Geschäftsleitungsmitglied der SRG per Ende April 2026 zurückzutreten. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Bei SRF laufen derzeit mehrere Spar- und Transformationsprojekte.

Seit 2019 gehörte Wappler der Geschäftsleitung des Schweizer Radio und Fernsehens als Direktorin an. Mehr anzeigen

Direktorin Nathalie Wappler sagt dem SRF-Universum auf Ende April 2026 Adieu. Die Begründung: Die 57-Jährige wolle nach der Transformation von SRF und Abschluss der aktuellen Sparrunde nochmals eine neue berufliche Herausforderung antreten.

«Ich bin das Sparen nicht leid geworden», sagt Nathalie Wappler im Interview mit blue News von heute, Mittwoch, 3. September 2025. Es sei eher eine Frage des Zeitpunkts gewesen, erklärt Wappler im Gespräch.

Zur Person Die SRG- und SRF-Karriere von Nathalie Wappler startete vor über 20 Jahren. Ab 2005 war sie zunächst als Redaktorin beim «Kulturplatz» tätig, drei Jahre später wurde sie Redaktionsleiterin der «Sternstunden» und 2011 übernahm sie schliesslich die Abteilungsleitung Kultur bei SRF. 2016 wechselte Nathalie Wappler als Programmdirektorin nach Deutschland zum MDR. Im März 2019 übernahm sie die SRF-Direktion und anschliessend auch die Funktion der stellvertretenden SRG-Generaldirektorin. Mehr anzeigen

Fakt ist: Das Schweizer Radio und Fernsehen hat in den letzten Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen musste einen harten Sparkurs einlegen – zig Stellen wurden gestrichen, Mitarbeiter*innen haben ihren Job verloren. Auch Sendungen und Formate wurden eingestampft.

Eine Chronologie der schlagzeilenträchtigen Massnahmen-Umsetzungen von SRF der letzten Jahre:

September 2025: SRF muss bis Ende Jahr 12 Millionen sparen – Minus 66 Stellen

SRF muss bis Ende 2025 rund 12 Millionen Franken einsparen und baut dafür 66 Vollzeitstellen ab, wovon über 60 Prozent durch natürliche Fluktuation wegfallen. Die Gründe für die Sparmassnahmen sind sinkende Einnahmen, steigende Kosten und eine reduzierte Medienabgabe. Betroffen sind vor allem die Bereiche Produktion und Technologie, etwa durch Schliessungen von Studios, reduzierte Investitionen und den Abbau von Dienstleistungen.

Einige Mitarbeitervorschläge aus dem Konsultationsverfahren wurden übernommen, dennoch lassen sich Kündigungen und Frühpensionierungen nicht verhindern. Parallel wird das nationale Projekt «Enavant SRG SSR» vorbereitet, wodurch grössere Reorganisationen bei SRF vorerst pausieren, die Zusammenführung der Chefredaktionen aber ab 2026 startet.

Bereits Anfang Sommer informierte SRF in einer Mitteilung über die Massnahmen und hat nun weitere Details veröffentlicht

Mitte August 2025: «Tagesschau kompakt»

Ab Mitte August 2025 kürzt SRF aus Spargründen die «Tagesschau»-Ausgaben um 12.45 Uhr und 18.00 Uhr. Statt der gewohnten Sendungen gibt es dann eine kompakte Version: In höchstens fünf Minuten fasst die «Tagesschau kompakt» die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammen

Ende August 2025: «Kassensturz» verlässt TV-Studio

Nach 50 Jahren im Studio hat der «Kassensturz» das TV-Studio verlassen. Offiziell heisst es, man habe das Format eine Jungspritze verpassen wollen.

Damit sei das «Kassensturz»-Team näher an den Menschen, näher am Alltag, näher am Konsum. Wohl kein unwichtiger Punkt: die damit verbundenen Einsparungen.

Juni 2025: «Gesichter und Geschichten» wird nach der Sommerpause nicht weiter ausgestrahlt

Am 29. Juni wurde die letzte Folge «Gesichter und Geschichten» im Fernsehen ausgestrahlt. 20 Stellen sind vom Abbau betroffen.

Das Aus des Peopleformats hat einen Aufschrei unter Schweizer Kulturschaffenden ausgelöst.

Januar 2025: Aus für den Podcast von «Zivadrilling»

Anfang des Jahres wurde die Zusammenarbeit mit Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic – den Macherinnen des Erfolgspodcast «Zivadrilling» beendet.

Die Begründung von SRF: Wer einen Vertrag habe, müsse bestimmte Leitlinien bezüglich kommerzieller Aktivitäten und öffentlicher Auftritte einhalten. Die drei Autorinnen widersprechen, dagegen verstossen zu haben.

Ende 2024: Formate für junge Zielgruppe werden eingestellt, darunter «We, Myself & Why»

Das SRF-Format «We, Myself & Why» wurde Ende 2024 eingestellt, und zwar aus finanziellen Gründen im Rahmen des Sparprogramms des Senders, das ab 2025 greift. Eine Petition, die sich für die Fortführung des Kanals einsetzte, blieb erfolglos.

Auch der Kanal «SRF Mood» fällt weg. Die Formate «Das VARs», «Deep Dating», «Hypegenossen», «Pasta del Amore», «In Progress» und «Helvetia» werden eingestellt. Das eingesparte Geld geht an die Marken «SRF Impact», «Bounce» und «Studio 404».

