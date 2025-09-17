  1. Privatkunden
Video zeigt Vorfall Knall, Flammen, Vollbremsung – Swiss-Maschine muss Start nach Zwischenfall abbrechen

Sven Ziegler

17.9.2025

Flammen schiessen aus Swiss-Maschine

Flammen schiessen aus Swiss-Maschine

Beim Start in Boston sind aus dem Triebwerk einer Swiss-Maschine plötzlich Flammen geschossen.

17.09.2025

Schreckmoment für Passagiere von Swiss-Flug LX 55: Beim Start in Boston schossen plötzlich Flammen aus einem Triebwerk. Die Crew brach den Start ab – verletzt wurde niemand.

Sven Ziegler

17.09.2025, 07:27

17.09.2025, 07:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Swiss-Airbus A330 musste Start in Boston wegen Triebwerksproblemen abbrechen.
  • Videos zeigen Flammen und Rauch aus dem rechten Triebwerk.
  • Maschine startete mit fünf Stunden Verspätung Richtung Zürich.
Mehr anzeigen

Ein Zwischenfall am Flughafen Boston Logan hat am Dienstagabend für Aufregung gesorgt: Eine Swiss-Maschine auf dem Weg nach Zürich musste kurz vor dem Abheben den Start abbrechen.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie aus dem rechten Triebwerk des Airbus A330-343 zunächst Rauch und kurz darauf Stichflammen quollen. Auch ein lauter Knall war zu hören. Anschliessend bremste das Flugzeug abrupt und kam auf der Landebahn zum Stillstand.

Passagierin Molly Furrer schilderte den Moment im Gespräch mit NBC Boston: «Wir waren etwa auf halber Strecke der Startbahn, als es plötzlich einen lauten Knall gab und das Flugzeug einen heftigen Ruck bekam, sodass es nach vorne schoss. Ich spürte, wie das Flugzeug bremste und dann über die Startbahn rutschte, bis es schliesslich zum Stillstand kam.»

Maschine hob mit fünfstündiger Verspätung ab

Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich um Triebwerksprobleme. Der Pilot habe daraufhin ein Warnsignal für das rechte Triebwerk erhalten und dieses während des Starts abgeschaltet.

Die Swiss-Crew reagierte routiniert und liess das Flugzeug von der Piste entfernen. Vorübergehend mussten auch Landungen anderer Maschinen am Flughafen pausiert werden.

Die Maschine konnte später wieder starten und hob schliesslich mit rund fünf Stunden Verspätung Richtung Zürich ab.

Die Swiss hat sich bislang noch nicht geäussert.

