Riesige Explosion im Zürcher Oberland – Polizei gibt Ursache bekannt

Polizei meldet zwei VerletzteRiesige Explosion im Zürcher Oberland – Polizei gibt Ursache bekannt
Petar Marjanović
25.2.2026
Video zeigt Einsatzkräfte bei Sprengstoff-Testareal
Ein lauter Knall schreckt am Mittwochmittag das Zürcher Oberland auf – kurz darauf steigt zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf eine dichte, pilzförmige Rauchwolke in den Himmel. Mehrere Augenzeugen sprechen von einer «Explosion».
Eine laute Explosion schreckt am Mittwochmittag das Zürcher Oberland auf – kurz darauf steigt zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf eine dichte, pilzförmige Rauchwolke in den Himmel. Mehrere Augenzeugen sprechen von einer «Explosion».
Im Zürcher Oberland ist es am Mittwochmittag zwischen Illnau-Effretikon und Fehraltorf zu einem Zwischenfall gekommen. Mehrere Augenzeugen berichten von einer Art «Explosion». Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich wurden dabei zwei Personen leicht verletzt.
Die Kapo bestätigte gegenüber blue News zunächst den Eingang entsprechender Meldungen. Angaben zur Ursache der mutmasslichen Explosion konnte ein Sprecher zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht machen. Später wurde bekannt, dass der Unfall bei der ordentlichen Vernichtung von «mehreren hundert Kilogramm Sprengmitteln» entstand.
Lauter Knall im Zürcher Oberland
Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.
Bild: blue News
Bild: blue News
Ein Leser hat dieses Bild der pilzförmigen Rauchwolke geschickt.
Bild: blue News
Die Kantonspolizei hat einen Helikopter losgeschickt
Bild: blue News
Bei einer Schür wurden mehrere Gegenstände umgeworfen.
Bild: blue News
Anwohner berichten von Schäden an Häusern.
Bild: blue News
Rund zwanzig Minuten später folgte die Entwarnung: Die Kantonspolizei bestätigte einen Einsatz nach einem Knall im Raum Illnau. «Die Örtlichkeit ist lokalisiert, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung», heisst es in der neuesten Stellungnahme. Gegenüber blue News sagte ein Polizeisprecher: «Wir haben Kenntnis von einem Knall im Raum Luckhausen bei Illnau ZH sowie davon, dass es an mehreren Gebäuden zu Schäden gekommen ist.»
blue News Informationen zufolge kam es bei der Versuchs- und Schulungsanlage «Tätsch», wo im Zusammenhang mit Bränden und Explosionen Kurse gegeben werden, zu einem Vorfall. Ein Zeuge sagt: «Etwas ging gewaltig schief.» Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.
Knall über die Kantonsgrenze hinaus hörbar
Was genau den Knall ausgelöst hat, blieb zunächst unklar. Ein Leser von blue News berichtet, er sei bei Fehraltorf mit seinem Hund unterwegs gewesen. «Der Knall war deutlich zu hören. Mein Hund hat sich sehr erschrocken», schildert er. Ein weiterer Leser meldete, dass der Knall sogar in Winterthur und Zürich zu hören war. Ein Leser aus Zürich schreibt: «Sämtliche Vögel wurden aufgeschreckt. Passanten schauten ängstlich herum, ich vermutete aber, dass es ein Überschallknall war.»
Und sogar im Thurgauer Dorf Itaslen, das zur Politischen Gemeinde Bichelsee-Balterswil gehört, sei «ein lauter Knall» vernehmbar gewesen, schreibt eine Leserin. «Die Druckwelle war auch in Stallikon ZH spürbar», schreibt eine Leserin.
Wenige Minuten später seien Sirenen in der Umgebung zu hören gewesen. Zudem stand ein Polizeihelikopter im Einsatz.