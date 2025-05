In Tenero wird derzeit eine Debatte rund um den öffentlichen Seezugang geführt. Symbolbild: Keystone

Der Zugang zum Lago Maggiore in Tenero ist im Frühling und Sommer eingeschränkt. Das führt zu Spannungen zwischen Einheimischen und Touristen. Auch an anderen Schweizer Seen gibt es ähnliche Konflikte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Ende März ist der Seeuferweg in Tenero TI wegen Gittern und Verbotsschildern gesperrt.

Das löst in der lokalen Bevölkerung grossen Unmut aus.

Campingplätze und das Jugendsportzentrum versperren den Zugang zum Lago Maggiore.

Nationalrat Bruno Storni kritisiert das als unzulässige Privatisierung. Mehr anzeigen

In Tenero TI brodelt es: Die lokale Bevölkerung ist verärgert, da der Zugang zum Lago Maggiore seit Ende März durch Gitter und Verbotsschilder versperrt ist. Joggen, Spazieren oder einfach nur am Ufer entspannen ist nicht mehr möglich. Die Tessiner fordern nun, dass der Zugang zum Seeufer wieder frei wird, wie die Zeitungen von CH Mediaberichten.

Der Seeuferweg, der vom Hafen von Minusio bis zur Mündung der Verzasca führt, ist von Frühling bis Herbst unterbrochen. Sechs grosse Campingplätze und das nationale Jugendsportzentrum (CST) blockieren den Weg.

Diese Plätze, die teilweise direkt am Wasser liegen, ziehen viele Camper an, vor allem aus der Deutschschweiz. Die Feriengäste geniessen die Aussicht und das Wasser, möchten den Zugang jedoch nicht mit den Einheimischen teilen.

Der Tessiner SP-Nationalrat Bruno Storni und der Verein Rives publiques fordern, dass das Seeufer das ganze Jahr über zugänglich sein muss. Sie sehen in der aktuellen Situation eine unrechtmässige Privatisierung öffentlichen Raums.

Camping-Leiter verteidigt Massnahmen

Viele Tessiner unterstützen diese Forderung und fühlen, dass ein Stück ihrer Heimat verloren gegangen ist. Storni hat in Bern eine Interpellation eingereicht, doch der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf und hält die aktuelle Regelung für ausgewogen.

Simone Patelli, Leiter des grössten Campingplatzes der Schweiz, Campofelice, verteidigt die Massnahmen. Er betont, dass alles legal und vertraglich geregelt sei und der Sicherheit diene. Der Tourismus bringe der Region erhebliche Einnahmen, mit 800'000 Übernachtungen pro Jahr, die nicht ignoriert werden können.

Diese Spannungen sind kein Einzelfall. In der Schweiz gibt es mehrere Konflikte um den Zugang zu Seen. Im Klöntal im Kanton Glarus wird etwa über autofreie Sonntage diskutiert oder am Oeschinensee wurde eine Reservierungspflicht eingeführt.