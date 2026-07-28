In Koblenz AG hat es am Montag erneut gebrannt. Ein Feuer am Waldrand breitete sich von einem Feld auf einen Holzstapel aus. Zudem entstand ein zweiter Brandherd im Wald.

Zum dritten Mal brannte es in Koblenz AG.

Feuer in Koblenz AG Flurbrand breitet sich rasend schnell aus – Teile des Waldes in Brand

Darum geht’s Der Brand wurde am Montag kurz nach 18.30 Uhr gemeldet.

Der erste Brandherd erstreckte sich über rund 50 auf 50 Meter.

Durch Funkenflug entstand im Wald ein zweites Feuer auf rund 25 auf 30 Metern. Zusammenfassung erstellt mit

In Koblenz AG ist am Montagabend erneut ein Brand ausgebrochen. Es war bereits der dritte Vorfall innert kurzer Zeit.

Eine Drittperson meldete der Notrufzentrale kurz nach 18.30 Uhr Rauch am Waldrand nahe der Sunnehofstrasse. Die Feuerwehr und mehrere Polizeipatrouillen rückten umgehend aus.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Flurbrand mit einer Ausdehnung von rund 50 auf 50 Metern fest.

Wegen des Windes breiteten sich die Flammen rasch in Richtung eines Holzlagers aus. Ein trockener Holzstammhaufen am Waldrand geriet ebenfalls in Brand.

Durch Funkenflug entstand zudem im Innern des Waldes ein zweiter Flurbrand. Dieser erstreckte sich über eine Fläche von rund 25 auf 30 Metern. Dabei wurden auch mehrere Bäume beschädigt.

Beide Brandherde unter Kontrolle

Zur Unterstützung wurden weitere Feuerwehren aufgeboten. Den Einsatzkräften gelang es, beide Brandherde unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Waldflächen zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr Döttingen-Klingnau-Koblenz, die Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach, die Feuerwehr Böttstein-Leuggern, der Zivilschutz sowie Landwirte aus der Region.

Wie der Brand entstand, ist noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Aargau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Behörden weisen darauf hin, dass sich selbst kleine Feuer wegen der anhaltenden Trockenheit und des Windes rasch ausbreiten können. Die Bevölkerung wird deshalb erneut aufgefordert, das geltende Feuerverbot einzuhalten.