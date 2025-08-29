  1. Privatkunden
Neues Platzspitzwehr «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Carlotta Henggeler

29.8.2025

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

2005 entging Zürich nur knapp einer Hochwasser-Katastrophe. Seitdem bauen Kanton und Stadt am Schutz mit hohen Investitionen. Zum Beispiel mit der Erneuerung des Platzspitzwehrs. Ein exklusiver Baustellenbesuch.

21.08.2025

2005 entging Zürich nur knapp einer Hochwasser-Katastrophe. Seitdem bauen Kanton und Stadt am Schutz mit hohen Investitionen. Zum Beispiel mit der Erneuerung des Platzspitzwehrs. Ein exklusiver Baustellenbesuch.

,

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zürich entging 2005 nur knapp einer Hochwasserkatastrophe, was die Dringlichkeit grosser Schutzprojekte wie die Erneuerung des Platzspitzwehrs verdeutlichte.
  • Das neue Wehr soll bis 2028 fertiggestellt werden und ermöglicht eine präzisere Steuerung des Zürichsees sowie eine bessere Integration ins gesamte Hochwasserschutzsystem.
  • blue News hat die Baustelle des Platzspitzwehrs mit dem Leiter der Sektion Bau im Wasserbau, AWEL im Kanton Zürich besichtigt.
Mehr anzeigen

Zürich kämpft immer wieder mit den Fluten von Limmat und Sihl. Während der Hochwasserereignisse im August 2005 entging die Stadt Zürich nur knapp einer Hochwasser-Katastrophe.

Beinahe wäre die Sihl damals über die Ufer getreten und hätte ausgedehnte Teile der Zürcher Innenstadt sowie den Hauptbahnhof unter Wasser gesetzt. 

Bei den Hochwasserereignissen von 2005 belief sich die Schadensumme in der Schweiz auf 3 Milliarden Franken. Der Kanton Zürich kam mit 15 Millionen Franken davon. Das Schadenpotenzial bei einem Extremhochwasser der Sihl wird allerdings auf bis zu 6,7 Milliarden Franken geschätzt. Seitdem wird mit Hochdruck am Schutz der Stadt und Umgebung gearbeitet. Eine der Massnahmen: die Erneuerung des Platzspitzwehrs, einer Konstruktion aus dem Jahr 1951.

Rund um den HB erstreckt sich die Grossbaustelle zur Erneuerung des Wehrs. blue News hat mit Matthias Oplatka, Leiter der Sektion Bau im Wasserbau beim Kanton Zürich, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Erneuerungsbaus geworfen.

Matthias Oplatka: «Das neue Platzspitzwehr ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Hochwasser-Sicherheit. Wir können damit den Zürichsee besser steuern. Auch in sehr extremen Lagen, wenn zum Beispiel die Aare und Reuss sehr viel Wasser haben, konnten wir in Zürich das Wasser zurückhalten. Zudem lässt sich die Steuerung des Zürichsees als Rückhaltebecken sowohl lokal als auch im Gesamtsystem viel besser optimieren.»

HochwasserschutzStadt Zürich letztmals 1910 wegen Sihl-Hochwasser überschwemmt

Das Wehr steht an einem historischen Ort, eingebettet zwischen Platzspitzpark, Sihl, Limmat und Dynamo. Für Zürcher*innen ist die Location auch ein Rückzugsort. Wird das beim Neubau berücksichtigt? Ja, sagt der Leiter Bau beim Kanton Zürich Matthias Oplatka.

Optisch bleibe vieles beim Alten, das wurde von den Stadtbewohnern gewünscht. Oplatka erklärt: «Es ist eine sehr schöne Anlage, es wird offen sein. Als Mündung ist der Ort hier ein Kraftort. Das Schöne ist: Wir haben nach wie vor den ‹Lärm› des Wassers, der den Verkehrslärm abschirmt.» Umfragen haben gezeigt, dass dieses Wassergeräusch beliebt ist. Es sorgt für ein relaxtes Feeling mitten in der Limmatstadt. Deshalb haben Kanton und Stadt beim Neubau darauf geachtet, dass diese Geräuschquelle bestehen bleibt. Das Platzspitzwehr sei wie eine Oase im quirligen Zürich, sagt Oplatka. 

Die Erneuerung soll bis Mitte 2028 abgeschlossen sein. Entsteht mit dem Neubau für Zürich am Wehr vielleicht eine fancy Surfwelle wie an der Isar in München – oder gar ein Sprungturm? Matthias Oplatka: «Das ist ein viel gehegter Wunsch. Leider können wir das nicht machen, das ist eine Wehranlage. Wenn die Turbinen ausfallen, wird sofort alles abgesenkt und das erzeugt eine starke Walze unterhalb des Wehrs, die lebensgefährlich ist».

Die Stadt Zürich ist 2005 einem Super-Gau entkommen

Die beinahe Super-Gau von 2005 zeigt: Für die Stadt Zürich besteht dringender Handlungsbedarf beim Schutz vor seltenen Extremereignissen. Der Grund? Grosse Teile der Stadt – darunter auch der Hauptbahnhof als zentraler Verkehrsknotenpunkt – liegen auf dem Schwemmkegel der Sihl und damit in einem natürlichen Überschwemmungsgebiet.

Durch die hohe Dichte an Infrastruktur und Werten zählt Zürich zu den am stärksten gefährdeten Städten der Schweiz. Hinzu kämen massive volkswirtschaftliche Kosten durch Ausfälle bei Energie, Telekommunikation und Verkehr. Und neue Risiko-Analysen zeigen, dass die Risiken steigen. 

Was wird gegen die Hochwassergefahr unternommen?

  • Erhöhung der Durchflusskapazität beim Hauptbahnhof Zürich. Die Absenkung der Flusssohle wurde mit dem Bau der neuen SBB-Durchmesserlinie realisiert.
  • Der Entlastungsstollen von Langnau am Albis nach Thalwil ermöglicht ab 2026 die Überleitung von Hochwasserspitzen der Sihl in den Zürichsee. Damit reduziert er das mit Abstand grösste Hochwasser-Risiko im Kanton.
  • Sihl-Schwemmholzrechen: Der Rechen in der Sihl oberhalb von Langnau am Albis verhindert Verstopfungen durch Schwemmholz an kritischen Stellen wie Brücken oder den Durchlässen unter dem Hauptbahnhof Zürich sowie dem Einlauf des Entlastungsstollens.
  • Erneuerung des alten Platzspitzwehrs durch einen Neubau. Das Wehr in der Limmat dient der Regulierung des Zürichsees.
Mehr anzeigen

Weiterführende Infos zum Hochwasserschutz findest du hier.

Mehr Videos aus dem Ressort

Entlastungsstollen Thalwil: So verhindert das Jahrhundert-Projekt Zürichs Überflutung

Entlastungsstollen Thalwil: So verhindert das Jahrhundert-Projekt Zürichs Überflutung

Der Durchstich des Hochwasser-Entlastungsstollens zwischen Langnau am Albis und Thalwil ist vollbracht. Ab 2026 soll die Röhre Zürich verlässlich vor Überschwemmungen schützen. Wie genau, erfährst du im Video.

27.11.2024

