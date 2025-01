Der Unfall hat sich auf der N28 zwischen dem Prättigau und Landquart ereignet. Kantonspolizei Graubünden

Auf der Nationalstrasse N28 ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen sind dabei verletzt worden.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Nationalstrasse zwischen Landquart und Prättigau hat sich am Sonntag ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Zwei Personen mussten in der Folge ins Spital eingeliefert werden.

Eine 59-jährige Frau ist am Sonntag um 14 Uhr vom Prättigau kommend talauswärts in Richtung Landquart gefahren. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet die Frau in der Ganda über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 55-Jährigen, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Demnach schlitterte das Auto der Frau nach dieser Frontalkollision gegen ein weiteres, in Richtung Prättigau fahrendes Fahrzeug eines 69-Jährigen. Gleichzeitig kam es noch zu einer Kollision zwischen dem Auto des 55-Jährigen und einem in Richtung Landquart fahrenden Auto eines 65-Jährigen.

Die 59-Jährige wurde durch die Kollision mittelschwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital nach Schiers gebracht. Der 55-Jährige wurde durch eine Polizeipatrouille zur medizinischen Versorgung ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

Während der Arbeiten auf der Unfallstelle wurde der Verkehr in Richtung Prättigau über die Chlusstrasse umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmenden in Richtung Landquart konnten die Unfallstelle passieren. Trotzdem entstanden bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.