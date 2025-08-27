  1. Privatkunden
Versam GR Kollision unter österreichischen Töffkollegen – 58-Jähriger im Spital

Dominik Müller

27.8.2025

Die Informationstafel zur Strassensperrung steht am Ursprung des Unfalls.
Die Informationstafel zur Strassensperrung steht am Ursprung des Unfalls.
Kantonspolizei Graubünden

Am Dienstagnachmittag ist es in Versam GR zu einer Auffahrkollision innerhalb einer Motorradgruppe gekommen. Eine Person musste in Spitalpflege gebracht werden.

Dominik Müller

27.08.2025, 14:20

Drei österreichische Töfffahrer fuhren am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Rechtsrheinischen Oberländerstrasse von Ilanz kommend in Richtung Bonaduz.

Kurz nach der Verzweigung nach Safiental hielt der vorderste Motorradfahrer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden rechts am Fahrbahnrand an, um eine Informationstafel über eine Strassensperrung zu konsultieren. Diese Situation erkannte der an zweiter Stelle fahrende 58-Jährige zu spät und fuhr auf das Motorrad des 55-Jährigen auf.

Der an dritter Stelle Fahrende fand seine Kollegen am Boden liegend vor und leistete erste Hilfe. Mit der Rega wurde der 58-Jährige mittelschwer ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Der 55-Jährige blieb unverletzt.

