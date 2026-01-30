  1. Privatkunden
Bei der Feuerwehr Biel brennt es Kommandant beurlaubt – Untersuchung entlastet ihn

Dominik Müller

30.1.2026

Eine externe Untersuchung hat die Hintergründe der Personalkrise bei der Feuerwehr Biel beleuchtet.
Eine externe Untersuchung hat die Hintergründe der Personalkrise bei der Feuerwehr Biel beleuchtet.
Symbolbild: Keystone

Es geht etwa um fragwürdige Ressourcennutzung: Der Kommandant der Feuerwehr Biel sieht sich mit massiver Kritik konfrontiert. Die Stadt hat nun die Ergebnisse einer Untersuchung präsentiert.

Dominik Müller

30.01.2026, 09:13

30.01.2026, 10:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Feuerwehrkommandant von Biel wurde beurlaubt.
  • Interne Dokumente legten schwere Vorwürfe zu seinem Führungsstil und Amtsgebrauch offen.
  • Die Stadt Biel liess den Fall untersuchen. Die Ergebnisse entlasten den Beschuldigten mehrheitlich.
Mehr anzeigen

In der Feuerwehr Biel rumorte es zuletzt, was in der vorübergehenden Beurlaubung des Feuerwehrkommandanten gipfelte. Interne Unterlagen, über die «Ajour» berichtete, brachten schwere Vorwürfe gegen dessen Amtsführung ans Licht.

Konkret geht es um ein Schreiben des Schweizerische Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) vom 18. August 2025. Darin spricht Regionalsekretär Claudio Marrari gemäss «Ajour» von «unhaltbaren Zuständen bei der Führung der Berufsfeuerwehr Biel» und fordert «sofortiges Handeln».

Im Zentrum steht der Führungsstil des Kommandanten. Dieser wird als «selbstherrlich, willkürlich, gegen jede Logik von Fortschritt und Entwicklung» beschrieben. Er habe seine Funktion genutzt, um klarzumachen, wer der «Herr im Haus» sei.

Bewertungslisten über Mitarbeiter

Zudem soll der Feuerwehrkommandant wiederholt eigenmächtig Bewertungslisten über Mitarbeitende erstellt und diese an Bereichsleiter weitergegeben haben. Diese hätten die Beurteilungen mit den Betroffenen führen müssen – entgegen den personalrechtlichen Vorgaben der Stadt Biel, wonach solche Gespräche in der Regel durch direkte Vorgesetzte erfolgen.

Ein weiterer schwerer Vorwurf betrifft den mutmasslichen Missbrauch von Feuerwehrressourcen für private Zwecke. Im Juni 2021 sollen bei der Hochzeit seiner Tochter und des Schwiegersohns – selbst Feuerwehrangehöriger – Mitarbeitende während der Arbeitszeit eingesetzt worden sein.

Zu den konkreten Vorwürfen äusserten sich auf Anfrage von «Ajour» weder die Stadt noch der Beschuldigte oder der VPOD. Der Grund: Eine laufende Untersuchung, die die Stadt Biel in Auftrag gegeben hat.

Untersuchung entlastet Kommandanten teilweise

Die Ergebnisse wurden am Freitagmorgen präsentiert. Michael Daphinoff, Rechtsanwalt bei der mit der Untersuchung beauftragten Kanzlei Kellerhals Carrard, sagte vor den Medien einleitend: «Die Untersuchung offenbarte Führungs- und Kommunikationsschwächen beim Kommandanten, zahlreiche Vorwürfe konnten aber nicht erhärtet werden.» Ein Gesetzesverstoss sei nicht festgestellt worden.

So sollen die vom Kommandanten erfassten Bewertungslisten keinen Rechtsbruch darstellen. Auch von den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Hochzeit seiner Tochter wird der Beschuldigte entlastet: «Wir konnten keinen Machtmissbrauch und kein Handeln aus reinem Eigeninteresse feststellen», so Daphinoff.

Hingegen habe es der Kommandant nicht geschafft, im aufgeheizten Umfeld innerhalb der Feuerwehr deeskalierende Massnahmen umzusetzen. Zudem habe er die Leitung bei Grosseinsätzen mehrmals an seinen Stellvertreter delegiert.

