22 Verletzte in Colombier NE Kommandantin lässt Rekruten zur Beförderung schlagen – und witzelt dabei

ai-scrape

2.9.2025 - 07:11

In der Schweizer Armee ist ein schwerwiegender Fall von Gewalt publik geworden.
In der Schweizer Armee ist ein schwerwiegender Fall von Gewalt publik geworden.
Symbolbild: Keystone

Eine Beförderungszeremonie in der Schweizer Armee endete mit 22 verletzten Rekruten. Das Militärgericht hat nun die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.

Dominik Müller

02.09.2025, 07:11

02.09.2025, 08:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Beförderungszeremonie der Schweizer Armee im April 2018 wurden 22 Rekruten durch gezielte Schläge verletzt.
  • Der Vorfall ereignete sich in einer Kaserne in Colombier NE.
  • Die verantwortliche Kommandantin und 12 Offiziere wurden nun vom Militärkassationsgericht verurteilt.
Mehr anzeigen

Im April 2018 ereignete sich in der Schweizer Armee ein Vorfall, der nun durch am höchsten militärischen Gericht, dem Militärkassationsgericht, verhandelt wurde. Eine Kommandantin und mehrere Offiziere führten eine Beförderungszeremonie durch, bei der Rekruten durch Faustschläge auf das Schlüsselbein und die Schulter verletzt wurden, wie die Zeitungen von CH Media berichten.

Insgesamt 22 Soldaten erlitten demnach Verletzungen, darunter Blutergüsse und Rippenbrüche. Der Vorfall wurde erst jetzt publik, da das Urteil des höchsten Militärgerichts kürzlich veröffentlicht wurde.

Die Zeremonie fand gemäss Bericht in der Kaserne von Colombier NE statt. Die Kommandantin versammelte ihre Rekruten, um ihnen ihre Soldatenabzeichen zu überreichen. Offiziere schlugen den Rekruten dabei auf die Abzeichen.

Zu Geldstrafen verurteilt

Die Kommandantin hatte die Offiziere offenbar ermutigt, mit den Schlägen fortzufahren, und scherzhaft gesagt, sie toleriere bis zu zwei gebrochene Schlüsselbeine.

Die Kommandantin und 12 Offiziere wurden verurteilt, wobei die Haupttäter bedingte Geldstrafen und Bussen erhielten. Die Kommandantin übernahm gemäss Bericht die Verantwortung für ihre Taten und gestand, ihre Pflichten verletzt zu haben. Trotz des Vorfalls wird sie von der Militärjustiz als eine ansonsten vorbildliche Offizierin beschrieben, die aus ihrem Fehler gelernt habe.

