Bodensee teilweise zugefroren Kommt die Seegfrörni jetzt auch zu uns?

Sven Ziegler

8.1.2026

2012 war der Greifensee zuletzt gefroren.
2012 war der Greifensee zuletzt gefroren.
KEYSTONE

In kalten Wintern kann es passieren, dass Schweizer Seen vollständig zufrieren. Dieses seltene Phänomen heisst Seegfrörni. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelner Frosttag, sondern eine über längere Zeit anhaltende Kälteperiode. 

,

Sven Ziegler, Samuel Walder

08.01.2026, 14:20

08.01.2026, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Seegfrörni entsteht nur, wenn über längere Zeit deutliche Minusgrade herrschen.
  • Entscheidend ist die sogenannte Kältesumme, also die Summe aller negativen Tagesmitteltemperaturen.
  • Tiefe und grosse Seen benötigen deutlich mehr Kälte als kleine, flache Gewässer.
Mehr anzeigen

Von einer Seegfrörni spricht man, wenn sich auf einem See eine geschlossene Eisdecke bildet. Je nach Definition gilt sie erst dann als «echte» Seegfrörni, wenn das Eis zumindest teilweise begehbar ist. Meist frieren zuerst kleine, flache Seen oder windgeschützte Buchten zu – und erst bei anhaltender Kälte können auch grössere Gewässer komplett zufrieren.

blue News liefert dir die Übersicht, was du jetzt wissen musst.

Was genau ist eine Seegfrörni?

Von einer Seegfrörni spricht man, wenn sich auf einem See eine geschlossene Eisdecke bildet. Je nach Definition gilt das Eis erst dann als Seegfrörni, wenn es zumindest teilweise begehbar ist. Zunächst frieren meist kleine, flache Seen oder geschützte Buchten zu, später – bei anhaltender Kälte – auch grössere Gewässer.

Warum friert nicht jeder See gleich schnell?

Ob und wie schnell ein See zufriert, hängt von mehreren Faktoren ab. Zentral ist das Verhältnis von Wassertiefe zu Oberfläche: Flache Seen mit grosser Oberfläche verlieren Wärme schneller als tiefe Seen. Auch Wind, Sonnenschein, Bewölkung und Durchströmung spielen eine Rolle. Wind etwa hält das Wasser in Bewegung und verzögert die Eisbildung deutlich.

Was ist der entscheidende Wert?

Das wichtigste Kriterium ist die Dauer und Intensität der Kälte. Um diese zu messen, verwenden Meteorologen die Kältesumme (auch negative Gradtage genannt). Dabei werden alle Tage mit einer negativen Durchschnittstemperatur gezählt und deren Werte aufsummiert. Erst wenn eine bestimmte Schwelle erreicht ist, kann ein See zufrieren.

Fällt die durchschnittliche Tagestemperatur unter 0 Grad, trägt dieser Tag zur sogenannten Kältesumme bei. Liegt das Tagesmittel beispielsweise bei minus drei Grad, gehen drei Kältepunkte in die Rechnung ein, bei minus fünf Grad entsprechend fünf.

Sinkt die Temperatur am darauffolgenden Tag auf durchschnittlich minus zwei Grad, kommen weitere zwei Punkte hinzu. Nach drei solchen Tagen hat sich damit bereits eine Kältesumme von zehn aufgebaut.

Diese Werte werden Tag für Tag weiter addiert. Je länger eine Kältephase anhält und je tiefer die Temperaturen liegen, desto schneller wächst die Kältesumme.

Wann gefrieren welche Seen?

Laut MeteoNews erreichen die Seen ab folgenden Kältesummen den Punkt, der durchschnittlich für eine Seegfrörni erforderlich ist: 

  • Baldeggersee: 170
  • Bielersee: 170
  • Bodensee: 370
  • Bodensee/Untersee: 160
  • Greifensee: 130
  • Hallwilersee: 180
  • Murtensee: 170
  • Neuenburgersee: 420
  • Pfäffikersee: 120
  • Sarnersee: 230
  • Sempachersee: 230
  • Thunersee: 450
  • Zürichsee: 320
  • Zürichsee/Obersee: 170
  • Zugersee: 340
Mehr anzeigen

Auf Anfrage heisst es von «Meteonews»: der Pfäffikersee wäre eines der ersten Gewässer, welches gefrieren würde.» Würde man sich nach der Tabelle richten, wäre eine Kältesumme von minus 55 nötig, damit der See gefriert. Weiter heisst es: «Zusätzlich müssen perfekte Bedingungen herrschen. Dazu zählen durchgehende Kälte, Temperaturen unter Null und kein Wind.» 

Was passiert unter dem Eis?

Bevor ein See gefriert, kühlt das Oberflächenwasser zunächst auf vier Grad ab und sinkt ab – eine Besonderheit des Wassers. Erst wenn der gesamte Wasserkörper diese Temperatur erreicht hat, kann die Oberfläche weiter abkühlen und Eis bilden. Bleibt es kalt, zieht sich das Eis zusammen, es entstehen Risse (sogenannte Wunen). Wird es milder, dehnt sich das Eis aus und türmt sich stellenweise auf.

WebcamZeitraffer

WebcamZeitraffer

08.01.2026

