14.34 Uhr

200 Personen nehmen an Demo teil

Zweihundert Personen haben sich am Samstagnachmittag in Einsiedeln SZ versammelt, um «gegen Rechts» und die deutsche Politikerin Alice Weidel zu demonstrieren. Weidel kandidiert für die AfD für das deutsche Bundeskanzleramt und wohnt auch in Einsiedeln.

Die Kantonspolizei Schwyz ist am Samstag aufgrund der angekündigten Demos in Einsiedeln mit viel Personal vor Ort. Keystone

Die Alternative für Deutschland (AfD) wird vom deutschen Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuft. «Weidel raus» hiess es auf Plakaten.