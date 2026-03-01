Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze? Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach. 27.02.2026

In der Haute-Marne im Nordosten Frankreichs ist der Wolf längst nicht mehr nur Durchzügler. 2025 wurden dort über 190 Angriffe registriert, mehr als 800 Schafe, Ziegen und Rinder wurden gerissen.

Für viele Züchter geht es um die Existenz – sie patrouillieren nachts, spannen Elektrozäune und sagen trotzdem: Der Wolf ist immer einen Schritt voraus.

Zwischen Schutzstatus und Abschussquote

Gleichzeitig wächst auch hierzulande der politische Druck. Der Bundesrat unterstützt Vorstösse für eine feste Obergrenze beim Wolfsbestand – es wäre ein Paradigmenwechsel weg von Einzelfall-Entscheiden hin zu einer aktiveren Steuerung.

Die Frage, die Frankreich bereits beschäftigt, stellt sich damit auch in der Schweiz neu: Wie viel Wolf verträgt das Land?

