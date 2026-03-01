  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Immer mehr Angriffe in Frankreich Kommt nun auch in der Schweiz die Wolfsobergrenze?

Christian Thumshirn

1.3.2026

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach.

27.02.2026

Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach.

Christian Thumshirn

01.03.2026, 11:36

In der Haute-Marne im Nordosten Frankreichs ist der Wolf längst nicht mehr nur Durchzügler. 2025 wurden dort über 190 Angriffe registriert, mehr als 800 Schafe, Ziegen und Rinder wurden gerissen.

Für viele Züchter geht es um die Existenz – sie patrouillieren nachts, spannen Elektrozäune und sagen trotzdem: Der Wolf ist immer einen Schritt voraus.

Zwischen Schutzstatus und Abschussquote

Gleichzeitig wächst auch hierzulande der politische Druck. Der Bundesrat unterstützt Vorstösse für eine feste Obergrenze beim Wolfsbestand – es wäre ein Paradigmenwechsel weg von Einzelfall-Entscheiden hin zu einer aktiveren Steuerung.

Die Frage, die Frankreich bereits beschäftigt, stellt sich damit auch in der Schweiz neu: Wie viel Wolf verträgt das Land?

Mehr Videos aus dem Ressort

Natur hat im Krieg keine Chance – Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – die Folgen sind bitter

Natur hat im Krieg keine Chance – Uralter Akazienwald im Sudan abgeholzt – die Folgen sind bitter

Wo einst dichter Akazienwald stand, bleiben nur noch Stümpfe. Im Sudan wird ein jahrhundertealter Naturraum im Krieg zur Brennstoffquelle. Die Folgen treffen Tiere, Menschen – und den Schutz vor den Nil-Fluten.

19.02.2026

Mehr zum Thema

Tieraktivist. «Man behauptet, ein Wolfriss sei wahnsinnig brutal»

Tieraktivist«Man behauptet, ein Wolfriss sei wahnsinnig brutal»

Wölfe reissen Schafe im Waadtland. Bauern fordern «ein schnelles und entschlossenes Eingreifen»

Wölfe reissen Schafe im WaadtlandBauern fordern «ein schnelles und entschlossenes Eingreifen»

Ostschweiz. Wolf reisst sechs Schafe auf Schofberg in Wildhaus-Alt St. Johann

OstschweizWolf reisst sechs Schafe auf Schofberg in Wildhaus-Alt St. Johann

Meistgelesen

Putin klagt über Chameneis Tod +++ Luftalarm von Abu Dhabi bis Zypern +++ Touri-Leid in Dubai
Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans
Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos
So viele Schweizerinnen und Schweizer sind in Krisenregion
Rennen wegen schlechten Wetters abgesagt