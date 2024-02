Kommunisten gründen neue Schweizer Partei

Die marxistische Strömung «Der Funke» ruft zur Rekrutierungskampagne auf. Bild: Der Funke

Rund 300 Genossen wollen am Samstag im Volkshaus in Biel die Revolutionäre Kommunistische Partei (RPK) gründen. Die Kommunisten setzen sich ambitionierte Ziele: Bis in drei Monaten soll die Partei 500 Mitglieder haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die marxistische Organisation «Der Funke» will eine kommunistische Partei in der Schweiz gründen.

Am Samstag soll im Volkshaus in Biel BE die Kampagne zum Aufbau der neuen Partei lanciert werden.

Bis in drei Monaten soll die Partei 500 Mitglieder haben, 70'000 Franken an Spendeneinnahmen generieren und 5'000 Exemplare der Zeitung «Der Kommunist» verkaufen. Mehr anzeigen

Rund 300 Genossen wollen am kommenden Wochenende in Biel die Revolutionäre Kommunistische Partei (RPK) gründen. Die marxistische Strömung «Der Funke» ruft zur «grössten kommunistischen Rekrutierungskampagne seit über Hundert Jahren» auf.

Die Parteigründung soll im «Der Funke»-Büro in der Berner Innenstadt offiziell angekündigt werden. Am Samstag soll dann im Volkshaus in Biel BE die Kampagne zum Aufbau der neuen Partei lanciert werden.

Die Kommunisten setzen sich ambitionierte Ziele: Bis in drei Monaten soll die Partei 500 Mitglieder haben, 70'000 Franken an Spendeneinnahmen generieren und 5'000 Exemplare der Zeitung «Der Kommunist» verkaufen.

Weltrevolution durch die Arbeiterklasse

Der Kapitalismus befinde sich in einer unüberwindbaren, historischen Sackgasse, heisst es in der Mitteilung. Die RKP werde für nichts Geringeres als «die kommunistische Weltrevolution durch die Arbeiterklasse» kämpfen. Die Menschheit und das ganze menschliche Potenzial solle «wirklich befreit» werden.

Gemäss Angaben der Parteigründer sind bereits heute 35 Prozent der Schweizer Bevölkerung für die Abschaffung des Kapitalismus. Doch es gebe keine revolutionäre Partei, die ihnen erlaube, die Isolation und Passivität zu überwinden.

Letzte nationale Kommunistische Partei wurde verboten

Die letzte nationale Kommunistische Partei wurde 1940 verboten. Nach dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit der SP wurde 1944 die Partei der Arbeit (PdA) als neue Sammlungsbewegung der Kommunisten gegründet. Die PDA erzielte bei den Nationalratswahlen 2023 einen Wähleranteil von 0,72 Prozent. Mit dem Neuenburger Denis de la Reusille schied der letzte PdA-Nationalrat aus dem nationalen Parlament aus.

SDA/tcar