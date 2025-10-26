Kompaniekommandantin soll Rekruten geschlagen haben – weil sie Bier kauften

Die Militärjustiz hat eine Untersuchung gegen die Kompaniekommandantin eingeleitet. (Archivbild) Keystone

In Lenzburg steht eine Offizierin der Schweizer Armee im Verdacht, mehrere Rekruten körperlich attackiert zu haben. Nun ermittelt die Militärjustiz.

Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet, wie das VBS bestätigte.

Die Offizierin wurde versetzt; weitere Schritte folgen nach Abschluss des Verfahrens. Mehr anzeigen

Eine Kompaniekommandantin der Schweizer Armee soll in Lenzburg gegenüber Rekruten gewalttätig geworden sein. Der Fall ist der Armee bekannt. Die Militärjustiz habe eine Untersuchung eröffnet, sagte ein Armeesprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht von «20 Minuten». Der Fall sei Gegenstand laufender Ermittlungen, hiess es auf Anfrage weiter.

Die betroffene Person sei inzwischen in einem anderen Kommando tätig. Eine weitere Beurteilung des Falles werde nach dem Abschluss des laufenden Verfahrens vorgenommen. Zum laufenden Verfahren, das dem Untersuchungsgeheimnis untersteht, kann die Armee keine Auskunft erteilten.

Laut Medienberichten soll die Kompaniekommandantin im Range eines Hauptmanns einen Rekruten in einer Mehrzweckhalle mit der Faust mehrmals in der Oberkörper geschlagen haben. Ein weiterer Kamerad sei gestossen, ein anderer wiederum geohrfeigt worden.

Grund dafür sei ein unerlaubter Bierkauf kurz vor dem Abtreten an einem Freitagabend Mitte Mai gewesen.

Beförderungszeremonie endet mit 22 verletzten Rekruten

Gewalt in der Armee ist keine Seltenheit. Im April 2018 ereignete sich in der Schweizer Armee ein Vorfall, der im September 2025 durch am höchsten militärischen Gericht, dem Militärkassationsgericht, verhandelt wurde.

Eine Kommandantin und mehrere Offiziere führten eine Beförderungszeremonie durch, bei der Rekruten durch Faustschläge auf das Schlüsselbein und die Schulter verletzt wurden, wie die Zeitungen von CH Media berichten.

Insgesamt 22 Soldaten erlitten demnach Verletzungen, darunter Blutergüsse und Rippenbrüche. Der Vorfall wurde erst jetzt publik, da das Urteil des höchsten Militärgerichts kürzlich veröffentlicht wurde.

Die Zeremonie fand gemäss Bericht in der Kaserne von Colombier NE statt. Die Kommandantin versammelte ihre Rekruten, um ihnen ihre Soldatenabzeichen zu überreichen. Offiziere schlugen den Rekruten dabei auf die Abzeichen.

Zu Geldstrafen verurteilt

Die Kommandantin hatte die Offiziere offenbar ermutigt, mit den Schlägen fortzufahren, und scherzhaft gesagt, sie toleriere bis zu zwei gebrochene Schlüsselbeine.Die Kommandantin und 12 Offiziere wurden verurteilt, wobei die Haupttäter bedingte Geldstrafen und Bussen erhielten.

Die Kommandantin übernahm gemäss Bericht die Verantwortung für ihre Taten und gestand, ihre Pflichten verletzt zu haben. Trotz des Vorfalls wird sie von der Militärjustiz als eine ansonsten vorbildliche Offizierin beschrieben, die aus ihrem Fehler gelernt habe.