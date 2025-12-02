Konkurs abgewendet: Investor übernimmt Schweizer Traditions-Matratzenmarken

Der Produktionsstandort in Flüh SO Bild: Google Street View

Den Schweizer Matratzenmarken Superba und Swissflex drohte das Aus, nachdem der portugiesische Mutterkonzern in die Krise geriet. Nun wurde ein Käufer für die Aquinos Bedding Switzerland AG gefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Konkurs der Firma hinter den Schweizer Matratzenmarken Superba und Swissflex ist abgewendet.

Das belgische Unternehmen Matrafoam, das in Belgien und Deutschland mehrere Matratzen- und Bettenfirmen besitzt, steigt als Investor ein.

Der Aquinos Bedding Switzerland AG in Flüh SO drohte das Aus, nachdem der portugiesische Mutterkonzern in die Krise geriet.

Dutzende Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Mehr anzeigen

Der Konkurs der Aquinos Bedding Switzerland AG – der Firma hinter der Matratzenmarken Superba und Swissflex – ist nach Angaben von CH Media abgewendet. «Rund 40 Mitarbeitende sollen übernommen und die nötigen Produktionsmittel bereitgestellt werden», teilte der zuständige Mandatsleiter des Konkursamts West des Kantons Luzern dem Medienhaus mit.

Nach Angaben der «bz Basel» steigt das belgische Unternehmen Matrafoam, das mehrere Matratzen- und Bettenfirmen in Belgien und Deutschland besitzt, als Investor ein. Matrafoam übernehme mit der neu gegründeten Lunora AG die Aquinos Bedding Switzerland AG. Diese habe ihren Hauptsitz in Büron LU, wie CH Media schrieb. Bezüglich des Hauptsitzes würden noch Verhandlungen laufen.

Geleitet wird die neu gegründete Firma Lunora, in deren Hände die Produktion in Flüh SO übergeht, vom bisherigen Geschäftsführer Markus Zoller. Laut Zoller kann der Betrieb die Produktion umgehend wieder aufnehmen. Bis die Vorräte an Rohmaterialien wieder vollständig aufgefüllt seien, dauere es rund zwei Wochen, sagte er der «bz Basel».

Viele Angestellte arbeiteten ohne Lohn weiter

Da viele Angestellte trotz ausfallender Lohnzahlungen in den vergangenen Wochen nicht gekündigt hätten, sei die Fabrik ausserdem auch personell gut aufgestellt, um die Produktion wieder anlaufen zu lassen, so Zoller.

Die Rechnungen der Lieferanten wurden offenbar nicht bezahlt, weshalb es aber an vielen Materialien fehlt, was die Produktion in den vergangenen Wochen stocken liess. In der Hoffnung, dass sich noch eine Lösung für ihren Betrieb finden würde, widmeten sich die Angestellten in der Zeit offenbar Reparatur-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten.

Die Aquinos Bedding Switzerland AG war insolvent, wie im November bekannt wurde. Das Unternehmen war seit September unter provisorischer Nachlassstundung, Ende Oktober folgte der formelle Konkurs.

Auch Matratzenhersteller in anderen Ländern betroffen

Der Name Aquinos ist in der Schweiz kaum bekannt, aber Superba und Swissflex gehören zu den traditionsreichsten Marken im heimischen Matratzenmarkt. Nach der Übernahme durch den belgischen Konzern Recticel in den späten 1990er-Jahren wurden Produktionsteile nach Solothurn und Belgien verlagert. 2022 übernahm die portugiesische Aquinos-Gruppe die gesamte Betten-Sparte von Recticel.

Aquinos gehört zu den grössten europäischen Matratzen- und Polsterherstellern. Das Unternehmen steckt in einer finanziellen Krise, die nicht nur die Firma im solothurnischen Leimental betrifft, sondern auch Aquinos-Firmen in anderen Ländern wie den Niederlanden.